Die evangelisch-lutherische Christuskirche Rethwisch soll am Erntedank-Sonntag, 7. Oktober, wieder mit Erntedankgaben geschmückt werden. Pastorin Barbara Süptitz und das Helfer-Team bereiten dies am Sonnabend, 6. Oktober, von 15 bis 16 Uhr vor und freuen sich in dieser Zeit über Spenden aus Feld und Garten.