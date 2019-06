Trittau : Spende zum Jubiläum

Sparkasse unterstützte Trittauer Gesangverein zum 30. Tag des Liedes auf dem Sängerberg.

von Cordula Poggensee

03. Juni 2019, 11:43 Uhr

Trittau | Er stellt traditionell einen der kulturellen Höhepunkte in der „Großregion“ Trittau dar: Der „Tag des Liedes“ auf dem Sängerberg in Trittau. In diesem Jahr haben die Veranstalter, der Trittauer Gesangverein von 1843, die 30. Auflage dieses besonderen Konzerts gefeiert.

Zahlreiche zahlreiche junge und alte, kleine und große Musikerinnen und Musiker erfreuten ihr Publikum mit musikalisch hochwertigen Darbietungen. Das „Geburtstagsprogramm“ gestalteten der Kinderchor der Hahnheide-Schule, die Jona-Kinderchöre der evangelischen Kirchengemeinde, sieben verschiedene Chöre aus der näheren Umgebung sowie Jagdhornbläser und ein Alphorn-Trio – ein bunter und vielseitiger Reigen in einem wunderschönen Ambiente.

Die finanziellen Mittel dafür sind allerdings „traditionell überschaubar“, daher hatte sich der Trittauer Gesangverein „hilfesuchend“ an die Sparkasse Holstein gewandt. Mit Erfolg, denn die Sparkasse unterstützte die Veranstalter mit einer Spende über 250 Euro.

Sabine Ast, Leiterin der Sparkasse-Holstein-Filiale in Trittau, überbrachte die willkommene „Finanzspritze“. „Die Förderung von Musik und Gemeinschaftsgefühl gehört zu den wichtigsten Schwerpunkten im Rahmen unserer gesellschaftlichen Aktivitäten“, saghte sie bei der Übergabe. „Daher ist es uns eine große Freude, mit dieser Spende den Trittauer Gesangverein zu unterstützen.“

Darüber freute sich der Vereinsvorsitzende Norbert Scheller sehr: „Um unser Angebot gerade jetzt zu unserem Jubiläum ausbauen zu können, benötigten wir Hilfe. Nicht nur wir als Verein profitieren von diesem Engagement der Sparkasse – auch die gesamte Region hat etwas davon“.