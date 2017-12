Bargteheide : Spende für Kinderkrebs-Hilfe

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 12.Dez.2017 | 06:00 Uhr

In Bargteheide fand jetzt der Fritz-Konau-Memorial-Cup statt. Das große Karate-Turnier mit mehr als 200 Teilnehmern aus vier Bundesländern wurde von André Kägi und seinem 30-köpfigen Team organisiert. Es stand ganz im Zeichen der „Lübeck-Hilfe für krebskranke Kinder“.

Der Verein wurde im März 1986 gegründet, um in enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein am Campus Lübeck bei der Versorgung krebskranker Kinder unterstützend tätig zu werden. Alle Start-Gebühren, spenden vor Ort durch Kaffee- und Kuchenverkauf so wie weitere Einzelspenden und das Crowdfundig der Volksbank Stormarn aus Bargteheide wurden gespendet. Es ist die stolze Summe von 3 300 Euro zusammengekommen, die an die erste Vorsitzende Heidemarie Vesper übergeben wurde.

Fritz Konau, der am 1. April 2016 verstorben ist, war von 1974 bis 2016 ein festes Mitglied der Karate-Sparte Bargteheide. Er war Jahrzehnte der Kassenwart der Sparte. Auch beim Karate-Verband-Schleswig-Holstein war er jahrelang Kassenwart. Sein großes Steckenpferd war das Adventsturnier, was 40 Jahre in Bargteheide ausgerichtet wurde. Es war ihm immer ein großes Anliegen, den Vereinsmitgliedern und auch anderen Sparten mit Rat und Tat und auch finanziell zur Seite zu stehen.

Natürlich stand an dem Tag das Sportliche im Vordergrund. In den verschiedenen Altersklassen kämpften sich die Bargteheider und Fischbeker teilweise bis ins Finale und freuten sich über ihre Pokale. Es war ein rundum gelungener Sonntag.

Interessenten, die auch mal Lust haben, an einem Probetraining teilzunehmen, können das bei neun verschiedenen Trainingseinheiten an vier Tagen in der Woche tun. Das Training wird von André Kägi und seinem achtköpfigen Team geleitet.

>Kontakt-Karate: André Kägi, 0170/4009849 – Kontakt- Krebshilfe: (0451) 80700644