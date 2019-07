Witzhave : Spektakulärer Überschlag auf der A24

Sportwagen landete bei Unfall auf dem Dach. Zwei Verletzte wurden ins Krankenhaus gebracht.

von shz.de

07. Juli 2019, 11:01 Uhr

Witzhave | Ein BMW hat sich am Sonnabend, 6. Juli, auf der Autobahn 24 bei Witzhave überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Die beiden Insassen wurden verletzt und kamen nach einer Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der BMW gegen 15.45 Uhr im Auffahrtsbereich der Anschlussstelle Witzhave überschlagen und war dort auf dem Dach liegen geblieben. Das Glück der Insannen: Zum Unfallzeitpunkt war gerade eine Gruppe Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst auf dem Weg zu einem Einsatzdienst bei einem Konzert in Neustadt/Glewe und fuhr direkt am Unfallort vorbei.

Sie versorgten den Mann und die Frau aus dem BMW bis zum Eintreffen der regulär zum Unfallort alarmierten Kräfte. Anschließend wurden die beiden Insassen aus dem BMW befreit, von Rettungsdienst und Notarzt behandelt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten führte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Bei dem BMW mit Sportfahrwerk entstand ein Totalschaden. Er wurde von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeholt. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Witzhave und Ohe sowie zwei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei.