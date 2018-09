Spektakuläre Aufholjagd wird nicht belohnt

von Sascha Sievers

17. September 2018, 11:07 Uhr

Die erhoffte Schützenhilfe ist ausgeblieben. In der Fußball-Kreisklasse A Süd hatte der TSV Trittau seine Spitzenposition bereits am Donnerstag mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV Berkenthin behaupten. Am Sonntag drückten die Trittauer dem Kreisrivalen aus Witzhave die Daumen. Der mühte sich zwar redlich, unterlag der SIG Elmenhorst aber letztlich in einem spektakulärem Spiel mit 4:5. Durch den Heimerfolg zogen die Elmenhorster mit dem TSV nach Punkten gleich.

Das WSV-Team bewies zwar Moral, hatte die Partie aber letztlich bereits in der ersten Halbzeit verloren. Nach 45 Minuten lagen die von Hauke Heidemann gecoachten Witzhaver bereits mit 0:3 hinten.

Im zweiten Durchgang starteten die Gäste eine Aufholjagd – und glichen sogar zwischenzeitlich aus. In der Folge wogte die Partie hin und her. Am Ende aber hatten die Elmenhorster knapp, aber nicht unverdient die Nase vorn.

Tore: 1:0, 5:3 Timo Havemann (8., 79.), 2:0 Jörn Grützmann (27.), 3:0 Tim Rössing (40.), 3:1 Pascal Troszczynski (53.), 3:2, 5:4 Pawl Janasik (70., 83.), 3:3 Patrick Baumann (72.), 4:3 Tobias Wöhl (76.)