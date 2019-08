Bargteheide : SPD stellt Weichen neu

Mehmet Dalkilinc löst Jürgen Weingärtner als Fraktionschef des Ortverbandes ab.

von shz.de

22. August 2019, 12:20 Uhr

Bargteheide | Die SPD-Fraktion Bargteheide hat Mehmet Dalkilinc (34) einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dalkilinc folgt auf Jürgen Weingärtner (kleines Foto). „Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich auf die neue Herausforderung. Dieses Amt von Jürgen Weingärtner zu übernehmen, bedeutet mir sehr viel. Ebenso danke ich Susanne Hellweg, die aus persönlichen Gründen ihr Amt niederlegen musste, für unermüdlichen Einsatz als stellvertretende Fraktionsvorsitzende“, so Dalkilinc. Zur Seite stehen ihm Peter Beckendorf und, ebenfalls beide einstimmig neu gewählt, Gerrit Kronenberg als stellv. Fraktionsvorsitzende.

„Mit dem neuen Führungstrio in der Fraktionsspitze hoffe ich, dass frischer Wind in die Segel gelangt und wir gemeinsam einen sozialen und sicheren Kurs für Bargteheide sowie seine Zukunft setzen können“, meint Beckendorf. Kronenberg betont: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin sehr dankbar für das mir entgegengebrachte Vertrauen“. Seit 2018 ist er als bürgerliches Mitglied im Haupt- und Sozialausschuss.

Die SPD-Fraktion meldet sich gleich mit mehreren Initiativen nach der Sommerpause zurück. So setzt sie sich dafür ein, dass der Radschnellweg Hamburg-Ahrensburg perspektivisch auch nach Bargteheide fortgeführt wird. Zudem soll eine Fahrradservicestation in Bargteheide errichtet werden, damit Radfahrerinnen und Radfahrer im Notfall ihr Fahrrad reparieren können. Die SPD-Fraktion möchte außerdem Sportmöglichkeiten im öffentlichen Raum stärken und weitere Standorte schaffen, an denen Fitnessgeräte unter freiem Himmel genutzt werden können. Die Stadt solle sich zudem um die Auszeichnung „Fairtrade-Town“ bewerben. Der Zustand der Stadt solle stärker anhand fairer Kriterien erfolgen.

Besonderer Dank gilt Jürgen Weingärtner, der seit 1998 als Fraktionschef die Geschicke der Fraktion gelenkt hat. Weingärtner bleibt Vorsitzender des Finanz- und Wirtschaftsausschusses und steht der Fraktion auch nach wie vor mit Rat und Tat zur Seite. Der neu gewählte Fraktionsvorstand wird im September auf seiner jährlichen Klausur weitere strategische Leitlinien für die kommenden Jahre entwickeln und in den nächsten Monaten Vereine und Verbände besuchen. Die SPD-Fraktion setzt weiterhin auf Dialog.