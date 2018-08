Bargteheide : SPD: Sitzungsunterlagen nur noch digital

Die SPD precht voran: Papier soll in den politischen Gremien bald der Vergangenheit angehören. Unterlagen sollen digital bereit gestellt werden.

von Volker Stolten

27. August 2018, 14:56 Uhr

Die Bargteheider Verwaltung soll nach den Vorstellungen der SPD-Fraktion die vollständige Umstellung auf eine digitale Gremienarbeit vorbereiten. Der Versand gedruckter Sitzungsunterlagen für die Stadtvertretung und die zahlreichen Ausschüsse ist nicht mehr zeitgemäß und soll künftig möglichst vermieden werden.

„Ein Umstieg bringt viele Vorteile mit sich“, beschreibt Fraktionsvorsitzender Jürgen Weingärtner: So sind etwa Sitzungsunterlagen frühzeitiger verfügbar, Kosten für Druck, Kopien und Versand können eingespart und ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Um die richtige Entscheidung treffen zu können, müssen vorher allerdings alle notwendigen organisatorischen, rechtlichen und technischen Maßnahmen insbesondere unter Kostengesichtspunkten und möglichen Einsparpotenzialen genau unter die Lupe genommen werden. Daher soll zur Umsetzung dieses Prozesses eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus der Verwaltung und den Fraktionen die Detailfragen klären.

Die SPD-Fraktion wird das Thema in der Sitzung des Haupt- und Sozialausschusses am Mittwoch, 26. September, vorantreiben, damit die sinnlosen Papierberge hoffentlich bald der Vergangenheit angehören.

Die Fraktion hat sich in ihrer Sitzung zudem für die Einrichtung einer zentralen Stelle für das Fördermittelmanagement ausgesprochen. Hierfür sollen bereits bestehende Personalkapazitäten effizient gebündelt werden. Dazu erklärt Gerrit Kronenberg, bürgerliches Mitglied der SPD-Fraktion: „Durch die Einrichtung einer zentralen Stelle für das Fördermittelmanagement erhöhen sich die Chancen für eine erfolgreiche Fördermittelakquise auf allen Ebenen: Land, Bund, EU etc.“

Die SPD-Fraktion wird in der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am Donnerstag, 6. September, einen entsprechenden Antrag zur Abstimmung stellen. „Kein Euro darf an Bargteheide vorbeigehen, keine Fördermöglichkeit ungenutzt bleiben“, betont Gerrit Kronenberg.