SPD: Disco-Bus ein voller Erfolg

Avatar_shz von Volker Stolten

19. November 2019, 10:05 Uhr

Bargteheide | Mit einem Pilotprojekt hat die SPD Bargteheide ein wichtiges Zeichen für die Zukunft der Bargteheide Jugendpolitik gesetzt. Kürzlich hieß es für viele Jugendliche aus Bargteheide und Umgebung: Auf zum Feiern in den Trittauer „Fun-Parc“.

Oft werden solche Fahrten in die Discothek jedoch von Problemen bezüglich der An- und Abreise überschattet. Abhilfe sollte nun ein neuer „DiscoBus“ schaffen. Der SPD Ortsverein sponserte Bargteheider Jugendlichen die Hin- und Rückfahrt in den Fun-Parc durch den Einsatz eines eigenen Busses.

„Wir wollen den Jugendlichen eine sichere und zuverlässige Fahrtmöglichkeit zum Feiern geben.“ So erläutert Vorstandsmitglied Maximilian Wesselly den ursprünglichen Gedanken hinter der Idee. Man wollte in einem ersten Schritt allerdings nicht auf die Bargteheide Gremien warten, sondern selbst Initiative ergreifen, um den Bedarf eines solchen Busses aufzuzeigen, so Wesselly weiter.

Mit vollem Erfolg: Über 50 Jugendliche meldeten sich auf die öffentliche Bewerbung der Fahrtmöglichkeit — so viele, dass nicht jeder Interessent einen Platz im Bus erhalten konnte. Auch Eltern zeigten sich erfreut über den Vorstoß, da sie sich keine Gedanken über die sichere An- und Abreise machen mussten. Damit diese Möglichkeit nicht nur unregelmäßig besteht, sondern zu einem festen Bestandteil der Angebote für Jugendliche in Bargteheide wird, stellt die SPD das Projekt im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am morgigen Donnerstag, 21. November , ab 18.30 Uhr im Ratssaal (über Coffee-Lounge) sowie im Haupt- und Sozialausschuss am 27. November vor und beantragt die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den dauerhaften Einsatz eines solchen Busses — ein Wahlversprechen der Partei zur Kommunalwahl 2018.

Fraktionsvorsitzender Mehmet Dalkilinc betont: „Wir erachten einen solchen Bus als großartige Chance, die Lebensqualität für junge Leute in Bargteheide weiter zu steigern.“ Damit dies gelingt, müsse man die Initiative nun als Stadt aufgreifen und weiterführen.