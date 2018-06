SPD-AG 60plus fährt ins Alte Land

Die AG 60 plus des SPD-Kreisverbands Stormarn lädt am Mittwoch, 11. Juli, zu einer Fahrt nach Buxtehude, wo bei der Stadtführung auch überprüft wird, ob dort die Hunde mit dem Schwanz bellen. Nach einem Mittagessen fährt die Gruppe durch das Alte Land zum Grünendeich und dann mit der Elbfähre nach Schulau zum Willkommhöft. Treffpunkt ist um 9.15 im Foyer des Oldesloer Bahnhofs. Die AG fährt mit der Regionalbahn um 9.30 Uhr nach Hamburg, Zustieg ist unterwegs möglich, die Gruppe ist im ersten Wagen. In den Kosten von 20 Euro sind Fahrt, Stadtführung und die Fähre nach Schulau enthalten. Rückkehr in Bad Oldesloe wird um 19.30 Uhr sein. Gäste sind willkommen. Auch Selbstfahren ist möglich. Anmeldungen bei Jürgen Schneider, Tel. (04531) 84603 oder E-Mail: juergen.schneider@spd-od.de.