Spaß nicht vergessen

Druck, Erwartungshaltung, die Suche nach der Plattform, Sprungbrett zur Karriere, Angst vor Fehlern – immer häufiger bei jungen Bands oder auch anderen Kulturschaffenden zu erleben. Der Spaß, die Lockerheit bleibt auf der Strecke. Wenn eine noch unbekannte Nachwuchsband sagt, dass sie einen Gig unbedingt spielen möchte, aber unter 500 Euro nicht auftreten könne oder aber eine semi-bekannte Band den halben technischen Anforderungskatalog der „Rolling Stones“ einfordert, dann stimmt irgendwas nicht.

Was ist eigentlich mit dem Spaß an der Sache? Ich spreche nicht von Musikern oder Künstlern, die haupt- oder mindestens nebenberuflich von ihren Auftritten leben müssen, sondern von jenen, die entweder am Anfang sind oder einfach ihr Hobby betreiben: Wenn es nur um steigende Gagen, mehr Popularität und den ominösen „Durchbruch“ geht, sollte man hinschmeißen, bevor der Frust zu groß wird. Eine verschwindend kleine Minderheit wird von dem Wirken auf der Bühne mit viel Glück langfristig leben können. Also, habt Spaß dran: ein Verbandsliga-Kicker kann sich schließlich auch auf das nächste Derby freuen, nachdem er eingesehen hat, dass er nie für Bayern, Dortmund oder den HSV auflaufen wird.

Zu denen hingegen, die durch Talent und Glück die Chance ergreifen konnten, zu versuchen, vom eigenen Tun auf der Bühne leben zu können, gehört der junge Kabarettist Matthias Ningel. Er tritt am Sonntag im Oldesloer Kub mit dem Programm „Jugenddämmerung“ auf: (19 Uhr). In Sachen Livemusik sieht es im Kreis am Wochenende dünn aus, was Pop- und Rock angeht. In Lübeck aber kann man sich im „Tonfink“ heute auf Folk mit „North Whisper“, morgen auf Blues mit „Dr. Love Power“ freuen (je 20 Uhr). Im r „Treibsand“ gibt es morgen Abend Hardrock mit „Bloodlights“ aus Norwegen (21 Uhr).

Für Discofans: Die Oldesloer Disco „Seh-Sie“ feiert Samstag „Back to the 90s“. Die „Nachtschicht“ lädt heute zur „Gratisnacht“ morgen Abend folgte „Die XXL Birthday Party“. Im Trittauer „Fun-Parc“ stehen derweil dieses Wochenende „Latin Vibes“ auf dem Programm bei „Culo Caliente“ heute ab 22 Uhr. Morgen lautet das Motto „Gib mir mehr“ mit unterschiedlichsten Mainstream-Genres aus den Floors.

Album der Woche: Johann Johannsson „Orphee“ . Großartiges Album des verstorbenen Soundtrack- Ambient und Neo-Klassik-Musikers.