Spaß in Osterferien: Anmeldung jetzt!

von Andreas Olbertz

02. März 2018, 14:59 Uhr

In den Osterferien werden vom 3. bis 13. April in Bad Oldesloe insgesamt 38 Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren angeboten. Im sportlichen Bereich gibt es Yoga, Parcour, Fußball, Bouldern, Bogenschießen und HipHop-Tanzen.

Wer es lieber kreativ mag, kann Filzen, Schnitzen, Backen, Bernsteinschleifen, Fingerhäkeln, Nähen, Blumentöpfe bemalen und Lesezeichen basteln.

Weiterhin gibt es eine Chaosrallye, eine Schnitzeljagd, Kicker- und Dartturniere, Wellness & Beautynachmittage, Zauber- und Knobelexperimente, Kochen über dem Feuer und viele weitere Angebote.

Alle Veranstaltungen mit den genauen Terminen, Kosten und den Anmeldeadressen sind als pdf-Dokument online unter www.badoldesloe.de/ferienpass und auf dem Osterferien-Spaß-Flyer zu finden. Dieser ist kostenlos in der Jugendfreizeitstätte, in der Oldesloer Stadtbibliothek, in der Stadtinfo im Kub sowie im Stadthaus erhältlich.

Für die meisten Veranstaltungen muss man sich beim jeweiligen Veranstalter anmelden. Die Anmeldungen sind aber erst dann gültig, wenn der Kostenbeitrag geleistet ist. Wichtig: Für manche Angebote sind Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten nötig, die spätestens am Veranstaltungstag abgegeben werden müssen.