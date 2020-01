Sparkasse mit neuen Filialleitungen

Avatar_shz von shz.de

15. Januar 2020, 11:26 Uhr

Bad Oldesloe | „Sparkasse 2025+“ – so lautet der Kurs der Sparkasse Holstein für die nächsten Jahre. Wesentlicher Bestandteil sei die Stärkung der Filialen im gesamten Geschäftsgebiet. In der typischen Filiale der Sparkasse Holstein würden künftig mindestens fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Kunden und potenzielle Neukunden da sein. Im Rahmen dieser Neuausrichtung hat es an mehreren Standorten eine Veränderung in der Filialleitung gegeben. So auch in Bad Oldesloe und Reinfeld: Dort haben Olaf Nelle (Bad Oldesloe) und Maximilian Westphal (Reinfeld) das Ruder übernommen. Olaf Nelle (49) ist seit Januar 2009 bei der Sparkasse Holstein tätig und hat elf Jahre lang die Filiale Bad Schwartau geleitet. Maximilian Westphal ist 27 Jahre alt und seit August 2014 bei der Sparkasse Holstein – zuletzt zwei Jahre als Privatkundenberater in der Filiale Eutin.

Beide Vorgänger sind weiterhin in der Sparkasse Holstein tätig: Oliver Ruddigkeit, langjähriger Leiter in Bad Oldesloe, hat die Leitung der beiden Filialen Norderstedt-Nord und Tangstedt übernommen. Nina Beuck, bisherige Leiterin in Reinfeld, ist in den Bereich Kredite gewechselt.