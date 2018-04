Spargelseminar auf Hof Beeck in Hamberge

von Volker Stolten

03. April 2018, 11:44 Uhr

Der CDU-Ortsverband Bargteheide plant im nächsten Monat – Donnerstag, 3. Mai – ein „Spargelseminar“ auf dem Spargelhof Beeck in Hamberge mit anschließendem Spargelessen auf der Spargelhofdiele. Um 16.45 Uhr startet der Bus in Bargteheide, Am Hilfszentrum. In Hamberge erfahren die Teilnehmer von der Familie Beeck alles Wissenswerte über den Spargel und seinen Anbau. Im Anschluss genießen die Teilnehmer den tagesfrischen Spargel. Laut Cornelia Harmuth, der Organisatorin des „Seminars“ kann zwischen Spargel mit Butterkartoffeln und Holsteiner Katenschinken oder Spargel mit Butterkartoffeln und halb und halb (Schnitzel und Schinken) gewählt werden. Für diese Fahrt zahlen CDU-Mitglieder 35 Euro, Nichtmitglieder sind mit 38,50 dabei. Darin enthalten sind: Die Busfahrt, das Spargelseminar und das gewählte Spargelgericht.

Cornelia Harmuth (Foto): „Wir freuen uns, dass bereits einige CDU-Kandidaten für die Stadtvertretung und den Stormarner Kreistag ihre Teilnahme zugesagt haben“. Die Teilnehmer haben dabei die Gelegenheit zu angeregten politischen Gesprächen auf der Spargeldiele.“ Interessierte sollten sich kurzfristig unter der Telefonnummer (04532) 5650 anmelden. Denn die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.