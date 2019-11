Reinfeld : Sozialverband vor dem Aus

Wenn bis zum Frühjahr kein neuer Vorstand gefunden wird, muss Reinfelder Institution aufgelöst werden oder fusionieren.

03. November 2019, 10:46 Uhr

Reinfeld | „Wenn sich am Jahresanfang kein neuer Vorstand findet, droht unserem Sozialverband Reinfeld nach über 70 Jahren die Auflösung“, sendet der amtierende Vorsitzender Norbert Gutsche (67) einen Hilferuf an alle 550 Mitglieder oder Außenstehende, die sich gern ehrenamtlich für eine gute Sache engagieren möchten. „Mehrmalige Aufrufe haben leider nichts genutzt. Dabei müssten sich doch bei stetig steigenden Mitgliederzahlen drei Nachfolger finden lassen“, ergänzt der stellv. Vorsitzende und Schatzmeister, Bernhard Lobsien (75).

Diese beiden Ehrenamtlichen und Schriftführerin und „Mädchen für alles“ Margret Brekenkamp (65) engagieren sich seit über zehn Jahren gemeinsam im Vorstand und möchten nach so vielen Jahren das Zepter abgeben.

Für die ehrenamtliche Arbeit im Sozialverband müsse man keine besonderen Kenntnisse mitbringen, vor allem aber ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen haben. PC-Kenntnisse und Grundlagen der einfachen Buchhaltung sollte man allerdings beherrschen, so Lobsien. Selbstverständlich würde man neue Vorstandsmitglieder einarbeiten und tatkräftig unterstützen.

Der Sozialverband Reinfeld kämpft – wie viele andere Vereine auch – mit Personalproblemen. Keiner wolle sich mehr ehrenamtlich engagieren. Dabei bewiesen die stetig steigenden Mitgliederzahlen, wie wichtig die Arbeit des Verbandes sei, so Gutsche. Vor allem jüngere Leute treten ein, wenn sie Probleme haben. Einige blieben nach deren Lösung als passives Mitglied im Verband.

Doch damit sei dem Verband langfristig nicht geholfen. Denn an der Spitze bräuchte es zur Organisation und Hilfe bei sozialen Anliegen Aktive, die die Geschicke lenkten. Menschen wie Gisela Blaczinski, die jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr die Sprechstunde im Büro von Thorsten Klohn leitet.

„Der Bedarf ist eindeutig da. Jeden Monat treten Menschen in den Sozialverband ein“, sagt Lobsien. Bei Problemen mit Rente, Pflegegeld, Krankenversicherung, der Versorgung von Behinderten, Kranken und Sozialhilfeempfängern, beim Ausfüllen von Behördenformularen und Anträgen sind die Ehrenamtlichen gern und vor allem erfolgreich behilflich. „Es macht schon etwas aus, wenn man bei einer Behörde oder Versicherung anruft und sich als Sozialverband vorstellt. Da läuft meist alles viel reibungsloser und schneller“, weiß Lobsien aus Erfahrung. In den allermeisten Fällen habe man unbürokratisch und effizient helfen können, ergänzt der erste Vorsitzende, das gebe einem schon ein gutes Gefühl. Für sein Engagement bekomme man auch etwas zurück – den Dank der Betroffenen.

Und die Zahlen sprechen für sich: Gut 1400 Menschen nutzten allein beim Stormarner Kreisverband in Bad Oldesloe (8600 Mitglieder) im vergangenen Jahr die Beratung. In einem Quartal wickelt der Kreisverband im Durchschnitt 200 Verfahren ab, erstritt im letzten Quartal über 145.000 Nachzahlungen und 12.000 laufende Zahlungen. Da werden jährlich sechsstellige Summen erkämpft. Lobsien: „Es ist erstaunlich, wie viel man erreichen kann, wenn eine Organisation dahinter steht.“

Neben der praktischen Hilfe in Alltagsfragen bietet der Sozialverband Reinfeld außerdem Klönnachmittage und Spieleabende an – ein Ort der Begegnung für vor allem ältere Bürger. Junge seien aber auch herzlich willkommen, so Brekenkamp.



>Wer Interesse hat, im Vorstand des Sozialverbandes Reinfeld ehrenamtlich mitzuwirken, wende sich bitte an Norbert Gutsche unter (0451) 494 154 oder komme einfach bei der Sprechstunde vorbei: Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 15 Uhr im Büro von Thorsten Klohn, Paul-von-Schoenaich-Straße 38.

>Weihnachtsfeier am 13. Dezember, 15 Uhr, im Forsthaus Bolande.