Stormarn : Sorge um bezahlbaren Wohnraum

Die Mieten in Stormarn explodieren, immer mehr Menschen arbeiten im Niedriglohnsektor. Doch die Politik scheint kein Mittel zu haben, für einen sozialen Wohnungsmarkt zu sorgen.

Avatar_shz von lie

05. Januar 2020, 10:50 Uhr

Stormarn ist mit seiner Nähe zu Hamburg und Lübeck ein beliebter Standort zum Wohnen und Arbeiten. Doch während immer mehr Menschen im Niedriglohnsektor beschäftigt sind, steigen die Mieten im Kreis dramatisch an. Der Großteil der bebauten oder bebaubaren Grundstücke ist dem freien Markt überlassen. Grundstücke im Besitz der Gemeinden und Städte gibt es nur noch wenige, sozialer Wohnraum fällt zunehmend aus der Mietpreisbindung und neuer Sozialwohnungsbau kommt nicht dem Bedarf entsprechend hinterher. Es stellt sich die Frage, ob die Menschen, die in Stormarn arbeiten, künftig auch in Stormarn leben können.

Thilo Scheuber, Bauamtsleiter beim Kreis Stormarn, ist besorgt und erklärt, dass sich die Lage am Wohnungsmarkt in den kommenden Jahren extrem zuspitzen wird. Grund dafür sind zum einen die seit Jahren steigenden Mieten. Laut Deutschem Gewerkschaftsbund (DGB) haben diese in den größeren Orten des Kreises zwischen Anfang 2014 und Ende 2018 Anstiege von 9,3 Prozent in Ammersbek bis rund 51,5 Prozent in Bargfeld-Stegen erfahren. Zum anderen wird in den nächsten Jahren immer mehr öffentlich geförderter Wohnraum aus der Mietpreisbindung fallen.

In Bad Oldesloe beispielsweise betrifft das mehr als drei Viertel der sozial geförderten Wohnungen bis 2025. Diese können dann frei finanziert am Markt angeboten werden. „In Ahrensburg wird sich der aktuelle Bestand an Sozialwohnungen von 463 Wohnungen auf 327 verringern“, sagt Michael Cyrkel vom Fachdienst Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten der Stadt. „In Bargteheide fallen in den kommenden zehn Jahren 106 von aktuell insgesamt 222 Sozialwohnungen aus der Bindung“, teilt Pierre Schladenhaufen von der SPD mit – deutlich mehr als derzeit neu entstehen.

Auf Nachfrage bei der Investitionsbank Schleswig-Holstein, bei der die Kredite für öffentlich geförderten Wohnungsbau beantragt werden, teilt diese mit, dass seit 2015 Mittel in Höhe von 16,7 Millionen Euro für sozialen Wohnungsbau im Kreis Stormarn bewilligt wurden. Damit wurden seit 2015 im gesamten Kreis 140 Wohnungen neu geschaffen.

Für viele Investoren scheint sich der soziale Wohnungsbau nicht maßgeblich zu lohnen: Wer Fördergelder für Sozialwohnungen in Anspruch nimmt, verpflichtet sich für mindestens 20 Jahre, eine festgelegte maximale Kaltmiete pro Quadratmeter nicht zu überschreiten – die angesprochene Mietpreisbindung. Diese Kaltmiete liegt für Stormarn zwischen 5,95 und 6,10 Euro.

Was kann also getan werden, damit es in Stormarn künftig noch bezahlbaren Wohnraum gibt? Andreas Guhr, Kreisvorsitzender des Sozialverbandes in Stormarn (SoVD), sieht die Verantwortung bei den Städten und Gemeinden. Christian Vollpott (Die Linke), Mitglied im Wirtschafts- und Planungsausschuss von Bad Oldesloe, wirft diesen „Investorenhörigkeit“ vor: „Politik muss für die Menschen gemacht werden, die hier leben und arbeiten.“

Auch Andreas Guhr kritisiert die Politik der Gemeinden: „Warum ist für die Wirtschaftsförderung Geld da, aber wenn es um soziale Belange geht, wie den Menschen ihr Recht auf Wohnen zu ermöglichen, dann fehlt es an Mitteln? Da läuft grundlegend etwas schief.“ Die Kreistagsfraktionen seien zwar bemüht gewesen, eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft zu gründen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an den Kommunen, die nicht mit einsteigen wollten. Seitdem existiert das Stormarner Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, das im April 2018 von 36 Städten und Gemeinden, den beiden Wohnbauverbänden VNW und BFW sowie acht Wohnungsunternehmen gegründet wurde. Das Bündnis gehe jedoch nicht maßgeblich über Willensbekundungen hinaus, so Guhr. „Die Gemeinden müssen das Problem ernst nehmen, ihre Möglichkeiten ausloten und konkrete Maßnahmen statt nur guten Willen formulieren.“ Immer werde gesagt, man könne den Eigentümern keine Vorschriften machen, die Grundstücke gehören nun mal ihnen.

Sind den Gemeinden die Hände gebunden? Andreas Guhr findet nicht. Er sieht Möglichkeiten und Potenzial. Nicht nur beim Neubau von Wohnraum, sondern auch bei der Reaktivierung von Leerstand. Zumindest in Bad Oldesloe gäbe es Gebäude, die einfach vor sich hin rotten. „Warum geht die Stadt nicht auf die Besitzer zu?“, fragt der Kreisvorsitzende des Sozialverbandes. „Hier könnte bezahlbarer Wohnraum entstehen.“ Sei es durch Subventionen oder durch Anreize. „Hauptsache die Politik handelt, das ist ihre Aufgabe.“ Christian Vollpott schlägt vor: Die Stadt könnte den Eigentümern anbieten, ihren Leerstand zu renovieren. „Im Gegenzug zieht die Stadt die Kaltmiete ein, bis die Kosten wieder drin sind“ – an den Eigentümer fließen solange nur die laufenden Nebenkosten, um keine Verluste zu machen.

Für Neubaugebiete kann man von vornherein Regeln festlegen. Quotierte Baupläne seien da durchaus ein sinnvolles Mittel, so Bauamtsleiter Thilo Scheuber. Bad Oldesloe und Ahrensburg haben eine feste Quote bereits beschlossen: „In Bad Oldesloe müssen in 30 Prozent der Neubauten Sozialwohnungen entstehen“, erklärt Thilo Scheuber. Die Stadt Ahrensburg setzt bei einem Drittel an, teilt Konstantin Niewelt aus dem Bauamt Ahrensburg mit. Allerdings bleibe abzuwarten, ob diese Quoten funktionieren, sagt Andreas Guhr.

Im Bad Oldesloer Neubaugebiet Claudiussee beispielsweise standen insgesamt 63 Grundstücke zum Verkauf, die zu einem Großteil bereits veräußert sind – es wird auch fleißig gebaut. Für die Grundstücke, auf denen Sozialwohnungen entstehen sollen, hat sich jedoch noch kein Investor gefunden. „Bei den Grundstückpreisen am Clausiussee wundert es allerdings auch nicht, dass diese Grundstücke nicht weggehen“, so Christian Vollpott. Die Städte und Gemeinden müssten aufhören, Grund zu veräußern: „Grundstücke behalten, ankaufen – im Zweifel selbst bebauen.“ Nur so könne man bezahlbaren Wohnraum gewährleisten. Wenn die Gemeinden selbst nicht bauen wollen oder können, könne man immer noch Wohnungsbaugenossenschaften mit ins Boot holen. „Hauptsache die Grundstücke bleiben in städtischer Hand.“

Auch Baugemeinschaften einzugehen sei eine sinnvolle Überlegung, so Christian Vollpott in seinen weiteren Überlegungen. Städte können auf die größeren Unternehmen wie Aspen oder Minimax zugehen, um zu prüfen, ob eine Zusammenarbeit beim Wohnungsbau möglich wäre. Statt riesiger Parkplätze könnten dort bezahlbare Wohnungen für Mitarbeiter entstehen. Dass die Menschen, die hier arbeiten, auch hier wohnen können, sei nicht nur eine soziale Frage. Sondern auch aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht wünschenswert.

Das sieht auch Andreas Guhr vom SoVD so: „Eine Stadt ist doch nur ein lukrativer Standort für Unternehmen, wenn die Infrastruktur stimmt.“ Man müsse sich davon verabschieden, Wohnraum dem freien Markt zu überlassen. Es könne nicht sein, dass wir es als selbstverständlich ansehen, wenn Investoren aus dem Recht und Bedürfnis auf Wohnen maximale Gewinne schlagen. „Ich würde mir von der Politik etwas mehr Mut und klare Bekenntnisse zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wünschen“, sagt Andreas Guhr. Ohne dieses Umdenken könne es nicht weitergehen.