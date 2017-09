Sonderführung im Bölck-Haus

von Andreas Olbertz

erstellt am 13.Sep.2017 | 12:25 Uhr

1926 entstand in Bad Oldesloe das Kontorhaus des Unternehmers Friedrich Bölck (1877–1940), der 1907 in Oldesloe ein Feinkostgeschäft eröffnete und landesweit erfolgreich Margarine vertrieb. Mehr als 80 Jahre später wurden in diesem Kontorhaus Deckenmalereien des international bekannten Künstlers Wenzel Hablik entdeckt, die verborgen waren. Habliks farbiger Raum war in Vergessenheit geraten und wurde nach der Wiederentdeckung mit Hilfe vieler Förderer restauriert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der nächste Termin für eine Sonderführung „Wenzel Hablik & Friedrich Bölck“ ist Sonntag, 17. September. Anmeldung ist erforderlich in der Stadtinfo, E-Mail: stadtfuehrung@badoldesloe.de, (04531) 504-195 oder direkt bei Stadtführerin Sieglinge Demiss-Voigtmann, E-Mail: demiss-voigtmann@t-online.de, (04531) 82447. Treffpunkt ist um 15 Uhr an der TSS in der Olivet-Allee 18. Führung und Vortrag dauern etwa anderthalb Stunden.