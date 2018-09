Sommertalk und Stargeflüster

Gute Unterhaltung auf Gut Basthorst: Versteigerungs-Erlös für Kinderhospiz „Sternenbrücke“

von shz.de

11. September 2018, 12:22 Uhr

Wenn die Veranstalterin Christine Gebauer zum traditionellen Sommertalk auf Gut Basthorst für einen guten Zweck einlädt, wird es unterhaltsam, informativ, spannend und witzig zugleich. Am Sonntag, 16. September, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) ist es wieder soweit. Der Erlös aus der Versteigerung von wertvollen Preisen geht an das Kinder-Hospiz „Sternenbrücke“ in Hamburg und wird noch an diesem Abend dem Geschäftsführer von Peer Gent übergeben.

Den Besuchern wird ein breit gefächertes Programm mit einer Mischung aus unterschiedlichen Themen und hochkarätigen Gästen geboten. „Wegen des Spektakels in Berlin habe ich zwei meiner beliebten Politiker nochmals eingeladen, die sich persönlich nicht kennen“, so die Veranstalterin: Björn Engholm und Wolfgang Bosbach (CDU). „Wir müssen aber nicht nur über Merkel und Seehofer sprechen“, zitiert Christine Gebauer den ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten und Bundesminister Engholm. Auf vielfachen Wunsch ist wieder „Geier Sturzflug“ dabei, die die Scheune sicher einmal mehr zum Beben bringen werden.

Sehr spannend und unterhaltsam wird die Hypnose mit Pharo, dem Hypnotiseur Martin Bolze, sein, der übrigens auch Sänger ist und mit Prinzessin Michaela von Anhalt ein Duett präsentieren wird. Entertainer Bert Beel aus Berlin ist mit Parodien und Erinnerungen mit Hits von Jürgen Marcus zu hören. „Er ist leider viel zu früh verstorben, ich habe mit ihm viel zusammengearbeitet“, erwähnt Christine Gebauer, die ihn mehr als 40 Jahre kannte.

Der Sportmoderator Ulli Potofski wird über die WM sprechen. Hakim Meziani, der Star aus der ARD-Serie „Rote Rosen“, wird im Wechsel mit Ex-Bachelor Jan Kralitschka moderieren. TV-Richterin Barbara Salesch berichtet über zwölf Jahre bei SAT 1, auch über ihre Lesungen und ihr Atelier in Petershagen. Natürlich ist auch Hausherr Baron Enno von Ruffin dabei. „Ich hoffe noch auf einen bekannten Überraschungsgast“,, macht Christine Gebauer neugierig.

Versteigert werden für das Kinder-Hospiz Sternenbrücke wieder attraktive Wochenendreisen, Fanartikel verschiedener Fußballvereine, eine Magnum-Flasche Lanson Champagner (signiert von allen Talkgästen und Künstlern), Wein von Günter Jauch, ein Gutschein für das Schleswig Holstein Gourmet-Festival, Fahrt auf dem historischen Segler „Lisa von Lübeck“ sowie eine Gastrolle oder Studioführung in Lüneburg bei „Rote Rosen“. „Auch die beliebten Wundertüten wird es geben, gefüllt mit Kaffee von A. Darboven, Marzipan und Piccolos“, betont die Veranstalterin und verspricht einen unvergesslichen Abend „mit dem Dank an die Sponsoren, die mich teilweise finanziell oder mit Naturalien unterstützen, sowie an den Baron, der für den Sommertalk auf dem wunderschönen Gut wieder den ehemaligen Kuhstall zur Verfügung stellt“.

Die Gutswirtschaft bietet auch im Kuhstall für den kleinen Hunger Köstlichkeiten sowie diverse Getränke an. Der Eintritt beträgt 15 Euro pro Person. Kartenvorverkauf in Trittau bei Tabak & Whisky House Eichhorn, Telefon (04154) 8420450, in Schwarzenbek Buchhandlung LeseZeit, Ruf (04151) 8675271, Gutswirtschaft Basthorst, Telefonnummer (04159) 810816), sowie bei Christine Gebauer unter der Rufnummer (04503) 4889 und natürlich auch an der Abendkasse.