Publikumsmagnet : Sommerstimmung in der City

Ahrensburg und Bad Oldesloe beweisen am Wahlsonntag ihre hohe Anziehungskraft

Bestes Frühsommerwetter und geöffnete Geschäfte am Tag der Kommunalwahl. Das lockte in Ahrensburg und Bad Oldesloe Zehntausende in die Innenstädte. In Ahrensburg war es zwischenzeitlich so voll, das regelrechtes Stadtfestflair in der Großen Straße aufkam. Dort bestaunten die zahlreichen Besucher die imposanten Old- und Youngtimer auf vier und zwei Rädern. Da in Ahrensburg zudem noch ein Tuning-Treffen stattfand, nutzte manch Autofan die Chance und besuchte gleich beide Events.

Beim Gedränge im Sonnenschein konnte man dem Organisationsteam vom Stadtforum Ahrensburg nur gratulieren, denn mehr Andrang geht tatsächlich an einem verkaufsoffnenen Sonntag kaum. Dazu nutzten zahlreiche Vereine, Verbände oder auch die Musicalschule Ahrensburg die Chance, ihre Angebote zu präsentieren. Musicalschulleiter Hauke Wendt stand direkt an der Oldtimermeile und fand angesichts des Andrangs auch an seinem Stand bestimmt so manches interessierte Musik- und Tanztalent, das nun den Schritt auf die Bretter, die die Welt bedeuten wagen wird.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg nutzte den verkaufsoffenen Sonntag in der Schlossstadt und präsentierte sich mit mehreren Fahrzeugen – darunter die eindrucksvolle Drehleiter – direkt vor dem CCA Einkaufscenter.

Lokal geprägt waren dieses Mal auch die Angebote in der Kreisstadt, wo es ebenfalls eine gute Besucherresonanz gab. Nachdem es am vorherigen verkaufsoffenen Sonntag viel Kritik gegeben hatte, bemühte sich Organisator Hans-Jörg Steglich spürbar um das Lokalkolorit. So präsentierten sich Vereine wie „Arche Noah“ und die Kung Fu Schule, auch Wochenmarktbeschicker und die Geschäftsleute waren stärker vertreten und zeigten sich engagiert. Für das Geschehen auf dem Marktplatz war dieses Mal Sebastian Hagen wieder mit an Bord. Am Abend wurden dort in festlicher Atmosphäre die Kommunalwahlergebnisse auf einer Leinwand öffentlich präsentiert.