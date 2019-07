Sommerliche Radfahrten zu den Nachbarn

von shz.de

02. Juli 2019, 09:30 Uhr

Lütjensee | Sommerzeit: Das ist nicht nur Ferienzeit für Schulkinder, auch Erwachsene freuen sich, hier zu Hause die eine oder andere angebotene Veranstaltung wahrnehmen zu können. Das mögen sich die Mitglieder der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Lütjensee, zu der auch Großensee und Grönwohld gehören, gedacht haben, als sie ihr kleines Sommerprogramm organisierten. Ganz nach dem Motto des Volksliedes „Geh aus mein Herz und suche Freud, in dieser schönen Sommerszeit“ können Radler aller Altersklassen dabei sein, wenn es mit dem Fahrrad nach Hoisdorf, Siek und Trittau geht.

Den Auftakt macht die Ausfahrt nach Hoisdorf am Sonnabend, 6. Juli. Start ist um 14.30 Uhr am Blockhaus neben dem Gemeindesaal (Möhlenstedt 3) in Lütjensee. Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch des Dorfmuseums, in dem zur Zeit die Sonderausstellung „Holländerei – Glaubensflüchtlinge aus den Niederlanden revolutionieren die bäuerliche Milchwirtschaft“ zu sehen ist läuft.

Die Ausstellung ist Teil des umfangreichen Stormarner/Lauenburger Projekts „Fliehen Einst Geflohen“. Die Rückkehr in Lütjensee ist bei allen Ausfahrten gegen 19.30 Uhr vorgesehen.

Am Mittwoch, 24. Juli, soll es um 17.30 Uhr nach Siek gehen, wo eine informative Besichtigung der Kirche geplant ist. Am Mittwoch, 7. August, starten die Radler um 17.30 Uhr, um in Trittau erst die Kirche, die Wassermühle und den historischen Ortskern zu besichtigen.

Zum Abschluss, am Donnerstag, 5. September, ist das Ziel Großensee, vorbei am Nordstrand und „Klosterberg“. Am Dörphus ist ein Picknick mit einem kleinen Boule-Spiel vorgesehen. Zur Vorbereitung der Radtouren sind Interessierte an den Dienstagen jeweils zwischen 14 und 16.30 Uhr in die Klönstuv im Blockhaus eingeladen, wo es ausführlichere Informationen gibt. Die finden sich auch im „Tymmo-Boten“, sowie im Internet unter tymmo.de.

Die Teilnahme ist kostenlos, Proviant und Wasser bringt jeder mit. Kinder und Jugendliche, die ohne Elternteil teilnehmen möchten, müssen die Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten mitbringen.

>Anmeldung beim Treffen in der Klönstuv oder bei Walter Domscheit unter Telefon (04154) 8042688