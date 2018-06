Sommerfest im Kinderhaus St. Josef

von Andreas Olbertz

Das Kinder- und Jugendhaus St. Josef lädt am Sonnabend, 30. Juni, zum Sommer-Spiele-Fest mit Flohmarkt ein. Ab 11 Uhr wird es auf dem Außengelände am Wendum sehr lebendig: Viele Spielangebote laden Kinder und ihre Familien zum gemeinsamen Spielen ein. Bei Beachvolleyball und Wikingerschach, Tauziehen und Seilspringen sowie vielen weiteren Angeboten können Geschicklichkeit und Fitness unter Beweis gestellt werden. Es wird auch wieder eine Hüpfburg geben, Kinderschminken, ein Kinderkarussell und vieles mehr. Auf einem Flohmarkt können Große und Kleine ihre Schätze verkaufen und neue erwerben. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein: Kaffee, Kuchen, Kaltgetränke und Grillwürstchen werden angeboten. „Wir freuen uns auf viele Gäste“, sagt Leiterin Birgit Brauer: „Wir möchten einmal mehr zeigen, was sich alles entwickelt hat.“

Wer sich am Flohmarkt für Privatanbieter beteiligen möchte, melde sich an unter Tel. (04531) 17350 oder Mail leitung@haus-st-josef.de. Ab 9 Uhr kann aufgebaut werden. Für Kinder wird ein eigener Bereich eingerichtet. Erwachsene werden um eine Kuchenspende gebeten.