Grabau : Sommerferien-Programm bietet bunte Aktionen

Abwechslungsreiches und kostenloses Programm für Familien mit Kindern.

26. Juni 2020, 13:51 Uhr

Trotz Corona bieten die Stiftungen der Sparkasse Holstein an ihren Bildungsorten – dem Naturerlebnis Grabau und dem Erlebnis Bungsberg – auch in den Sommerferien 2020 ein abwechslungsreiches kostenloses Ferien-Programm an. Angesprochen sind Familien mit Kindern aus Stormarn und Ostholstein. In allen sechs Ferienwochen wird es verschiedene Angebote geben, welche Kinder und deren erwachsene Begleiter zum Basteln, Spielen, Erkunden in den Wald einladen. Im Zuge der strengen Corona-Auflagen und für die Planung wird um eine Anmeldung beim Stiftungsbüro gebeten.

„Die naturpädagogischen Ferien-Angebote an unseren Bildungsorten in Grabau und am Bungsberg machen den Wald und dessen tierische Bewohner erlebbar – und auch Spiel und Spaß kommen natürlich nicht zu kurz“, sagt Wiebke Watzlawek, Leiterin Bildung, Nachhaltigkeit und Soziales bei den Stiftungen der Sparkasse Holstein. „Zudem gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit: Erstmals dürfen auch Familien aus Stormarn am Angebot am Bungsberg teilnehmen und umgekehrt Familien aus Ostholstein nach Grabau kommen. Wir möchten so möglichst viele Menschen in unserer Region ansprechen und in Zeiten von Corona tolle Ferien-Angebote machen, die den Urlaub zu Hause verschönern“, erläutert Wiebke Watzlawek.

Los geht es in Grabau in der ersten Ferienwoche mit einem zweistündigen „Waldbaden“-Workshop, der bei der ganzen Familie für Entspannung und Ausgeglichenheit sorgen soll. In der zweiten Ferienwoche geht es um „Elfen, Zwerge, Trolle“. Gemeinsam mit den Waldpädagogen begeben sich die Kinder auf eine fantastische Suche nach mystischen Wesen im Grabauer Forst. In der dritten, vierten und sechsten Ferienwoche bietet das Naturerlebnis Grabau das Programm „Waldolympiade“ an, in dem Familien gemeinsam knifflige Aufgaben und Geschicklichkeitsübungen im Wald absolvieren. In der fünften Ferienwoche geht es mit dem Programm „Wasser“ um das nasse Element, das

dem blauen Planeten seinen Namen gibt. Zusätzlich findet in der zweiten und fünften Ferienwoche das Abendprogramm „Fledermaus“ statt, in dem sich Kinder und deren erwachsene Begleiter auf eine spannend Expedition in den nächtlichen Wald begeben dürfen.





Das gesamte Sommerferien-Programm 2020 mit Terminen und Uhrzeiten für beide Bildungsorte in Grabau und am Bungsberg finden Familien auf der Homepage: www.stiftungen-sparkasse-holstein.de. Aufgrund der geltenden Abstandsregeln kann das Programm ausschließlich draußen und in kleinen Gruppen von maximal zehn Teilnehmern abgehalten werden. Kinder dürfen nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson teilnehmen. Es wird um eine verbindliche Voranmeldung gebeten, per Mail an stiftungsbuero@spkstholstein.de.