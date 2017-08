Sommer kommt nicht in Schwung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Der Juli brachte uns ein Auf und Ab der Temperaturen und sehr wechselhaftes Wetter. Schon zu Beginn sorgte Tiefdruckeinfluss für Schauer und eher kühle Höchstwerte zwischen 19 und 22 Grad. Erst zum Ende der ersten Juliwoche kletterten die Temperaturen bei viel Sonnenschein in Richtung 25-Grad-Marke.

Auch in der zweiten Monatsdekade gestaltete sich das Wetter sehr durchwachsen. Immer wieder gingen zum Teil kräftige Regenschauer nieder. Dazu zeigte sich aber jeden Tag mehr oder weniger lange die Sonne. Am 12. Juli gab es bei einer Höchsttemperatur von 17 Grad den kältesten Tag des Monats. In der Nacht auf den 14. Juli wurde mit 6,7 Grad das Monatsminimum gemessen. Zum Ende des zweiten Monatsdrittels stiegen die Temperaturen noch einmal auf sommerliche Werte an. Doch Schauer und einzelne Gewitter mischten sich ebenfalls immer wieder ins Wettergeschehen ein.

Auch in der letzten Julidekade konnte sich der Sommer nicht so richtig durchsetzen. Die Höchstwerte pendelten zwischen 17 und 27 Grad, und an den meisten Tagen gingen Regenschauer nieder. Dabei sorgte Tief „Alfred“ am 25. Juli mit 24,9 Litern Regen pro Quadratmeter für die größte Tagesniederschlagsmenge im Juli. Zum Ende des Monats setzte sich noch einmal warme Luft durch. Mit 27,7 Grad wurde am 30. Juli noch der wärmste Tag des Monats verzeichnet.

Insgesamt ging der Juli mit einem Temperaturmittel von 16,8 Grad zu Ende. Damit fiel er 0,9 Grad kälter aus als im Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die Niederschlagsmenge von 97,4 Litern übertraf den Durchschnitt um 41 Prozent. Die Sonnenscheindauer konnte ihren Sollwert nicht erreichen: 175 Sonnenstunden = 78 Prozent des Klimamittels.



von Volker Stolten

erstellt am 03.Aug.2017 | 11:09 Uhr