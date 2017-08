Stormarn : Sogar mehr Gäste als das Herzogtum

vergrößern 1 von 2 Foto: mg 1 von 2

Knapp 3,3 Millionen Gäste kamen von Januar bis Juni nach Schleswig-Holstein, davon 367 400 auf Campingplätzen und 2,93 Millionen in Häusern mit mehr als zehn Betten: Nur die werden nämlich vom Statistischen Landesamt erfasst. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 5,1 Prozent. In Stormarn waren es naturgemäß deutlich weniger Gäste, bei den Zahlen liegt der Kreis in den ersten sechs Monaten des Jahres aber deutlich über dem Landestrend. Die Zahl der Gäste stieg um 7,2 Prozent auf 98 727, bei den Übernachtungen ging es sogar um zehn Prozent auf 190 678 nach oben.

Zum Vergleich: Das Herzogtum Lauenburg weist zwar 306 455 Übernachtungen auf, aber nur weil die Leute länger bleiben, durchschnittlich 3,2 Tage. Bei der Zahl der Gäste liegt Stormarn aber mittlerweile vor dem Nachbarkreis, den im ersten Halbjahr 94 474 Touristen besuchten – ein Plus von 1,6 Prozent.

Die Zahlen des Statistischen Landesamts zeigen sehr unterschiedliche Entwicklungen in den einzelnen Regionen Schleswig-Holstein. In Ostholstein verzeichnete Heiligenhafen beispielsweise ein Plus von 123,5 Prozent, während es in Heringsdorf einen Rückgang von 20 Prozent gab.

In Stormarn sind die Unterschiede nicht so eklatant, aber dennoch deutlich. In Reinfeld hatte es bereits 2016 einen deutlichen Rückgang von 24 703 auf 20 868 Übernachtungen gegeben. Von Januar bis Juni ging es um weitere 4,6 Prozent auf 10 114 Übernachtungen runter, obwohl Reinfeld mit 2,2 Nächten die höchste Verweildauer im Kreis hat. Lütjensee, wo das Landesamt ebenfalls zählt, liegt mit 6996 Gästen und 12 946 Übernachten mittlerweile vor Reinfeld.

Das höchste Plus im Kreis verbucht Reinbek mit 34,1 Prozent auf 18 731 Übernachtungen bei 10 721 Gäste. Die meisten Besucher steuern in Stormarn allerdings weiterhin Ahrensburg (19 790) und Bad Oldesloe (18 811) an. In der Kreisstadt erhöhte sich die Zahl der Übernachtungen um 7,5 Prozent auf 31 681. In der Schlossstadt waren es mit 34 499 mehr, der Anstieg betrug aber nur 1,5 Prozent. In allen drei Städten blieben die Gäste im Durchschnitt 1,7 Tage.

Eine Erklärung für die Abweichungen haben Tourismusmanagerin Rabea Stahl und Dehoga-Landesvorsitzender Axel Strehl nicht, zeigen sich aber beide zufrieden mit den Zahlen. „Wir verzeichnen ja bereits viele Jahre hintereinander eine positive Entwicklung“, gibt sich der Ahrensburger Gastronom zuversichtlich. Auch weil er von seinen Kollegen in der Schlossstadt hörte, „dass wir noch nie so viele Touristen hatten wie in diesem Jahr.“

Für Juli und August liegen noch keine Daten des Statistischen Landesamts vor, deshalb ist auch Rabea Stahl „gespannt, wie sich die Übernachtungszahlen in den Sommermonaten entwickelt haben.“ Die „Funkelstunden“ hätten auf tourismus-stormarn.de gute Klickzahlen erzielt und die Aktion „Raus ins Grüne“ der Metropolregion habe eine gute Resonanz. „Davon profitiert auch Stormarn.“

von Rolf Blase

erstellt am 26.Aug.2017 | 06:00 Uhr