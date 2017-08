Ahrensburg/Stapelfeld : So könnten die A 1-Abfahrten entlastet werden

vergrößern 1 von 1 Foto: BLase 1 von 1

„Die umsetzungsfähigen Lösungen liegen jetzt auf dem Tisch“, kommentiert WAS-Geschäftsführer Detlev Hinselmann das Verkehrskonzept zu den Autobahnanschlussstellen Ahrensburg/Siek und Stapelfeld/Braak. Die Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn hatte es gemeinsam mit den Kommunen Ahrensburg, Großhansdorf, Siek, Stapelfeld und Braak in Auftrag gegeben.

Das Problem ist seit Jahren bekannt: An beiden Auf- und Abfahrten kommt es an Werktagen regelmäßig morgens und abends zu Staus. Unter der rot-grünen Regierung in Kiel galt allerdings die Maxime „kein Straßenneubau“. Bis auf eine verlängerte Ausfahrt in Ahrensburg und eine Rechtsabbiegerschaltung in Stapelfeld tat sich nichts.

Um das zu ändern und die überlastete Verkehrslage durch Daten und Zahlen deutlich zu machen, hatten die die WAS und die Kommunen beim Oststeinbeker Ingenieur-Büro Masuch und Olbrisch die Erstellung eines Verkehrskonzept in Auftrag gegeben, das machbare Lösungen aufzeigen sollte.

Gestern wurde das Konzept den Amtsleitern, Bürgermeistern und Bauausschussvorsitzenden vorgestellt. Fazit: In Stapelfeld ließe sich die Situation relativ schnell dadurch verbessern, dass die Landesstraße 222 dort auf zwei Spuren in Richtung Hamburg verbreitert wird. In Ahrensburg/Siek ist es nicht so einfach, weil die L 224 nicht unter, sondern über der Autobahn verläuft. Das heißt, für die Verbreiterung auf vier Spuren müsste eine neue Brücke gebaut werden oder eine zweite neben der vorhandenen.

Die Lösungsvorschläge sind nicht neu, „aber jetzt mit Fakten belegt“, so Loana Eichholz aus dem Ingenieurbüro. Für die Anschlussstelle Ahrensburg/Siek gab es nicht mal halbwegs aktuelle Verkehrsdaten, so dass man erst mal selbst zählen musste. Ergebnis: Das Problem entsteht vor allem durch den Verkehr von der A1 aus Hamburg in Richtung Ahrensburg bei gleichzeitig starkem Verkehr von Siek Richtung Autobahn. Dadurch kommt es zum Rückstau auf der Abfahrt, obwohl die rein rechnerisch ausreichen würde. Das Nadelöhr ist nämlich die Brücke. „Wenn wir dort eine Spurverdopplung hätten, hätten wir quasi heile Welt“, so Loana Eichholz.

Das Ingenieurbüro hat auch untersucht, ob es andere, billigere Lösungen als eine Brücke geben könnte – zum Beispiel von Osten nicht über den verlängerten Ostring, sondern über eine neue Straße in Großhansdorf auf die A1 Richtung Hamburg zu fahren oder ein zweites Autobahn-Ohr, damit kein Linksabbiegen mehr nötig ist. Selbst wenn man dafür zusätzliche Ein- und Ausfädelspuren bauen würde, funktioniert es nicht so gut wie eine Brückenverbreiterung, so das Ergebnis der Untersuchung.

Die Empfehlung ist deshalb klar, zumal auch die betroffenen Gemeinden ein „doppeltes Ohr“ ablehnen. Das wäre mit grob geschätzten knapp neun Millionen Euro gar nicht mal viel billiger als eine zweite Brücke, die auf elf Millionen geschätzt wird. „Diese Differenz fällt kaum noch ins Gewicht“, findet Michael Hohmann, Gechäftsführer von Masuch und Olbrisch.

Viel günstiger würde mit 2,5 Millionen Euro die Spurverdopplung in Stapelfeld kommen. Das wäre vermutlich sogar mit einer gemeindlichen Bauleitplanung und damit relativ schnell möglich. Für eine neue Brücke bräuchte man dagegen ein Planfeststellungsverfahren, das Jahre in Anspruch nimmt. „Wir wollen jetzt den Startschuss aus Kiel erreichen“, umreißt Detlev Hinselmann das Ziel. Die neue Landesregierung ist dabei, eine Prioritätenliste für Infrastrukturvorhaben zu erstellen. „In der Metropolregion wird das Geld für Schleswig-Holstein verdient. Wenn hier die Infrastruktur nicht funktioniert, haben wir ein Problem“, so Hinselmann.

Selbst bei einem Ja zur Brücke wäre der Bau noch in weiter Ferne. Eine kleine Entlastung wäre aber bereits möglich: Eine Verlegung der Fußgängerampel an der Kreuzung in Siek auf die östliche Seite würde den Verkehrsfluss sofort deutlich verbessern, so Loana Eichholz.

von Rolf Blase

erstellt am 24.Aug.2017 | 08:59 Uhr