Bargteheide : So geht es weiter bei Fridays for Future

20 umgestaltete Wahlplakate hängen für zwei Wochen in der Rathausstraße von Bargteheide.

18. Januar 2021, 15:43 Uhr

Bargteheide | Mit dem Shutdown kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Auch von der „Fridays-for-Future“-Bewegung hört man nur noch wenig. Doch die Bewegung will nun mit einer außergewöhnlichen Plakat-Aktion aufmerksam machen, dass der Klimawandel

Anstatt wie gewohnt mit selbstgemalten Plakaten auf der Straße zu demonstrieren, wollen die Aktivisten während des Lockdowns auf das Demonstrieren verzichten und lassen die Plakate ihre Arbeit lieber selbst übernehmen, um sich und andere zu schützen.

Alte Wahlplakate als kleine Kunstwerke

Insgesamt 20 alte Wahlplakate wurden zu kleinen Kunstwerken umgestaltet und hängen nun für insgesamt zwei Wochen in der Bargteheider Rathausstraße. Nils Bollenbach, Organisator und Sprecher von FFF in Bargteheide, sagt dazu: „Eine ähnliche Aktion habe ich schon zu Schulzeiten organisiert. Ich finde es gut, den öffentlichen Raum für Kunst und Politik zu nutzen. Man erreicht viele Menschen und die bunten Plakate bringen Farbe in diese düstere Jahreszeit.“

Massentierhaltung, Bienensterben, Umweltverschmutzung

Die Aktivisten kritisieren mit ihren Plakaten die Massentierhaltung, werben fürs Fahrradfahrern, machen auf das Bienensterben und Umweltverschmutzung aufmerksam.Die aktuelle Klimapolitik empfinden sie als zu langsam und nicht ausreichend. In den Bildern werden teilweise drastische Vergleiche gezogen.

Demonstration wieder im März geplant

Die elfjährige Lilly macht zum Beispiel darauf aufmerksam, dass es bald keine Eisbären mehr geben werde. In den Bildern werden aber auch Vergleiche zwischen der Klimakrise und der anhaltenden Corona-Pandemie gezogen. Nils Bollenbach: „Die Klimakrise wird uns noch viel härter treffen, anders als in der jetzigen Situation haben wir aber noch die Chance, gewisse Entwicklungen im Vorfeld abzuwenden.“

Welchen Effekt die Plakate haben werden, wird sich zeigen. Die nächste Demo ist für den 19. März geplant.