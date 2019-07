„Smart City Lübeck“ außen vor

Bundesministerium des Innern gewährt zunächst keine Förderung für das interkommunale Modellprojekt

Lübeck | Die Hansestadt Lübeck hat sich im März auf den Förderaufruf des Bundesministerium des Innern und der Kreditanstalt für Wiederaufbau als interkommunales Modellprojekt „Smart City Region Lübeck“ beworben. Ziel dieser Bewerbung: Gemeinsam mit allen Beteiligten aus Bürgergesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, Kultur, Verwaltung, Politik und den Umlandgemeinden und -kreisen eine lebenswertere Region zu entwickeln, in der neue Technologien in den Dienst der Menschen gestellt werden.

Jetzt hat Bundesminister Horst Seehofer 13 Modellprojekte aus rund 100 Bewerbungen für die erste Staffel bekanntgegeben. Die Bewerbung der Hansestadt Lübeck gehört nicht zu den geförderten Projekten.

In den Kategorien der mittleren und Großstädte wurden, basierend auf einem mehrstufigen Prüfprozess, mit Cottbus, Gera und Kaiserslautern, beziehungsweise Solingen, Ulm und Wolfsburg keine norddeutsche Bewerbung berücksichtigt. In der Kategorie der Kleinstädte und Landgemeinden konnte sich unter anderem Süderbrarup gegen die Konkurrenz durchsetzen.

„Dass wir nun in der ersten Förderrunde nicht zum Zuge gekommen sind, motiviert uns umso mehr, die Forschung in den Themengebieten digitale Stadtentwicklung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz auf diesem Gebiet fortzuführen, denn Lübeck bleibt gar nichts anderes übrig als den Weg zur Smart City weiterzugehen“, kommentiert Prof. Stefan Fischer, Vize-Präsident der Universität zu Lübeck, die Entscheidung.

„Die Infrastruktur für die digitale Transformation der Hansestadt wurde längst geschaffen. Mit dem Joint Innovation Lab, den Lübecker Hochschulen und dem Energie-Cluster hat Lübeck weiterhin gute Chancen sich als Kompetenzzentrum für digitale Stadtentwicklung zu etablieren. Für die Mach AG und die Stadtwerke Lübeck ist die Smart Region Lübeck als Modellregion für intelligente Vernetzung gesetzt,“ betonen Rolf Sahre (Vorstandvorsitzender Mach AG) und Dr. Jens Meier (Stadtwerke-Geschäftsführer).

„Natürlich hätte ich mir ein anderes Ergebnis gewünscht. Allerdings haben wir uns unabhängig von dieser Ausschreibung auf den Weg gemacht, die digitale Transformation in Lübeck voran zu bringen. Diesen Weg gehen wir konsequent weiter“, sagt Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Diese Ansicht wird offenbar in der Landeshauptstadt geteilt. Die Landesregierung hatte sich für die Bewerbung Lübecks stark gemacht. Für Dirk Schrödter, Chef der Staatskanzlei ist klar, dass das Land weiterhin auf die Smart Region Lübeck setzt. „Das Land wird Lübeck in den Bemühungen die Digitalisierung voranzubringen und damit die Hansestadt zu einer Smart City zu machen weiter politisch unterstützen“, versichert Schrödter.

Für die beteiligten Institutionen in Lübeck bedeutet die Entscheidung, alternative Formen der Finanzierung zu prüfen, um die aufgenommene Geschwindigkeit zu halten. Insgesamt sollen in den nächsten Jahren noch drei Staffeln und damit rund 50 Modellprojekte mit insgesamt circa 750 Millionen Euro gefördert werden.