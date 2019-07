Eichede : Skwierczynskis Ziel: Eine Saison ohne Unruhe

Fußball-Oberligist SV Eichede hofft auf eine stabilere Spielzeit im Vergleich zum Vorjahr, als um den Klassenerhalt gezittert wurde.

28. Juli 2019, 15:45 Uhr

Eichede | „Wir werden die Sache mit der nötigen Demut angehen und wollen eine stabilere Saison spielen als im letzten Jahr.“ So lautet die Maßgabe, die Denny Skwierczynski, Trainer der Fußballer des SV Eichede, beim Trainingsauftakt für die kommende Oberliga-Spielzeit formuliert hatte. Im letzten Jahr hatten die „Bravehearts“ lange Zeit im Abstiegskampf gesteckt. An der Zielvorgabe hat sich kurz vor dem Ligaauftakt gegen den VfB Lübeck II am Sonnabend wenig geändert. Von Tabellenplätzen oder Punktemarken möchte der 45-Jährige nichts wissen: „Das ist nicht notwendig. Wichtig ist, dass wir die kommende Saison mit weniger Unruhe über die Bühne bringen.“

Tatsächlich lässt sich die SVE-Mannschaft auf Grundlage der Testspiele schwer einschätzen. Zwei Siege stehen zwei Unentschieden und fünf Niederlagen gegenüber. Was auf den ersten Blick ernüchternd anmutet, relativiert sich auf den zweiten etwas. Mit Gegnern wie dem VfB Lübeck (0:3 und 0:2), Victoria Hamburg (3:3) und Altona 93 (2:2) trafen die Steinburger auf einige höherklassige Teams. Hinzu kommt der straffe Zeitplan: Neun Spiele in vier Wochen absolvierten die Eicheder, inklusive einer Dänemark-Reise zum Belt-Cup, bei dem der SVE alle Spiele verlor.

„Die Vorbereitung war mit den Spielen und den Gegnern, die wir hatten, sehr intensiv. Aber das haben wir uns so ausgesucht, um stets gefordert zu werden. Daher war klar, dass wir nicht mit Hurra-Fußball überall 8:0 gewinnen, sondern viele enge Spiele haben. Man hat aber auch gesehen, dass wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen“, lautet Skwierczynskis Fazit zur Vorbereitung. Als wichtigste Baustellen macht er das Umschaltspiel, die Kommunikation auf dem Platz und den Torabschluss aus.

Ziemlich festgezurrt ist hingegen der Kader. Aus der eigenen U19 rückten Sadok Amara, Max Studt und Tim Zittlau auf, aus der U23 Peer-Maurice Ehlers, Lars Newrzella und Lasse Czeschel. Torhüter Michel Thomä (FC Voran Ohe), Jonathan Mildner (VfB Lübeck U19), Marc Pichelmann (FC St. Pauli U19) und Dennis Tiessen (Holstein Kiel U19) komplettieren das Feld als externe Neuzugänge. Kein radikaler Umbruch wie im Vorjahr also. „Die Eingliederung der Neuzugänge hat gut funktioniert. Allerdings haben wir viele kleinere Verletzungen und Ausfälle. Das stört.“

So werden etwa Bennet Zaske (Urlaub) und Gerrit Schubring (Sperre aus Vorsaison) den Saisonauftakt gegen den VfB Lübeck II verpassen. Kapitän Sascha Steinfeldt und Jonathan Stöver (beide muskuläre Probleme) sind fraglich, bei beiden soll im Zweifel kein Risiko eingegangen werden. Auch Christian Peters und Tom Wittig waren zuletzt angeschlagen. Die Aufstellung im von Skwierczynski bevorzugten 3-5-2-System dürfte daher zunächst jener aus dem letzten Testspiel gegen den FC Mecklenburg Schwerin (2:1) ähneln. Einzig die Torwartposition scheint noch völlig offen. Während der Vorbereitung kamen die letztjährige Nummer eins Marcel Gevert und Neuzugang Thomä gleichermaßen zu ihren Einsätzen. Wer von beiden die Saison über zwischen Pfosten stehen wird, will Skwierczynski im Lauf der Woche bekanntgeben.

Spätestens am kommenden Sonnabend dürfte die Aufstellung im Spiel gegen den VfB Lübeck II Licht ins Dunkel bringen. Das Spiel ist der erste Gradmesser in einem ambitionierten Auftaktprogramm. Bereits am Mittwoch darauf reisen die „Bravehearts“ zum Aufsteiger und Titelfavoriten Phönix Lübeck, bevor vier Tage später der ebenfalls gut verstärkte Polizei-SV Union Neumünster im Ernst-Wagener-Stadion gastiert.

„Wie weit die Mannschaft schon ist, werden wir sehen, wenn die Pflichtspiele losgehen. Wir sind aber ganz sicher noch nicht bei hundert Prozent“, unterstreicht SVE-Coach Skwierczynski.

Der SV Eichede in der Saison 2019/20

Zugänge: Thomä (FC Voran Ohe), Pichelmann (FC St. Pauli A-Jugend), Tiessen (Holstein Kiel A-Jugend), Mildner (VfB Lübeck A-Jugend), Amara, Studt, Zittlau (alle eigene A-Jugend).

Abgänge: Wurr (VfB Auerbach), Claasen (Polizei-SV Union Neumünster), Alija (Inter Türkspor Kiel), Höfel (SSV Pölitz),Kraack, Wardius (beide SV Steinhorst).

Tor:Marcel Gevert, Max Studt, Michel Thomä.

Abwehr: Sadok Amara, Marco Heskamp, Jonathan Mildner, Nick Neca, Marc Pichelmann, Gerrit Schubring, Sascha Steinfeldt, Dennis Tiessen, Bennt Zaske, Tim Zittlau.

Mittelfeld: Jendrik Brügmann, Peer-Maurice Ehlers, Tim Günther, Niko Hasselbusch, Torge Maltzahn, Lars Newrzella, Fynn Rathjen, Jonathan Stöver, Morten Wahl, Tom Wittig.

Angriff: Evgenij Bieche, Lasse Czeschel, Ugur Dagli, Tim Kathmann, Christian Peters.

Trainer:Denny Skwierczynski; Co-Trainer: Dirk Kohlmann, Martin Krefta; TW-Trainer: Benjamin Loose; Athletik-Trainer: Jonas Kollruss; Sportlicher Leiter: Malte Buchholz; Betreuer: Reiner Nowinski.