Kunst-Orte Stormarn – Begegnung mit Kunstwerken im Dialog mit der Natur

Avatar_shz von shz.de

25. September 2019, 15:20 Uhr

Trittau | Wandeln durch die Natur und dabei Kunstwerke auf sich wirken lassen, frei und ohne Konventionen – Franziska und Tim Cordts-Stiftung machen das auf ihrem über 4000 Quadratmeter großes Waldgrundstück am Großensee mit Dauerleihgaben von befreundeten Bildhauern und Exponaten aus der Sammlung der Cordts-Stiftung möglich.

Kunst bewegt und erzeugt Emotionen: Die Begegnung mit Kunstwerken im Dialog mit der Natur weckt Freude am sinnlichen Erleben. In dem neu angelegte Skulpturengarten bietet sich so ein Platz, in dem die Welt auch mal Kopf stehen darf, die Weite der Natur die Seele öffnet und verweilen lässt und auch ungewohnte Sicht- und Denkweisen sein dürfen.

Anlässlich der Kunst-Orte – Offene Ateliers Stormarn – wird der Skulpturengarten am Großensee am Sonntag, 29. September, um 11 Uhr, Trittauerfeld 23, eröffnet.

Begleitet wird die Eröffnung von 12 bis 15 Uhr durch das „UKW Trio“. In der Besetzung Ulrich Kodjo Wendt (Akkordeon), Yogi Jockusch (Percussion), Anne Wiemann (Saxophon, Flöte) sind eigene Stücke zu hören, außerdem groovt das Trio mediterran, afrikanisch, karibisch und in seiner ganz eigenen Art.

Bereits einen Tag vor der Eröffnung des Skulpturengartens, am Sonnabend, 28. September, öffnet die Bildhauerin Franziska Seifert im Rahmen der Kunst-Orte

Offene Ateliers Stormarn ihr Atelier im Trittauerfeld am Großensee mit Stein- und Holzskulpturen und Arbeiten im Prozess umrahmt von Werkzeugen und Materialien aller Art.

>Mehr Information unter www.bildhauerin-franziska-seifert.de