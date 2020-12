Hinweise erbeten : Skulptur auf Spielplatz in Tremsbüttel gefunden

Die Polizei in Stormarn sucht den Eigentümer und bittet um mögliche Zeugenhinweise.

10. Dezember 2020, 11:09 Uhr

Tremsbüttel | Beamte der Polizeistation Bargteheide fanden nach eigener Aussage am Nikolaustag, vergangenen Sonntag, auf einem Spielplatz in der Claudiusstraße 4 in Tremsbüttel eine Skulptur.

Es handelt sich um einen etwa 34,5 x 34,5 cm großen, schwarzen Rahmen (vermutlich aus Holz) mit einer darin befindlichen Metallfigur. Die Skulptur konnte bislang keiner Straftat und keinem Besitzer zugeordnet werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bargteheide

Die Polizei fragt: „Können Sie Hinweise zur Herkunft der Skulptur geben oder sind Sie der Eigentümer? Bitten wenden Sie sich an die Polizeistation Bargteheide unter (04532) 7071“.