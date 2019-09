Bad Oldesloe : Sing-Flashmob mit tieferem Sinn

„Gospel für eine gerechtere Welt“ setzt sich für den Bau von Regenspeichern ein und weist auf Klimaprobleme in Kenia hin.

Bad Oldesloe | Auf dem Exer in Bad Oldesloe ging es am Sonnabend, 21. September, außergewöhnlich musikalisch zu. Auf dem Kunstrasenplatz probte die Oldesloer Marching Band „Stormarn Magic“ ihre neue Show „Journey of man“ (wir berichteten), und Punkt zwölf Uhr mittags begann plötzlich ein kleines Chorkonzert mitten auf dem Wochenmarkt, der wegen des Bierfestes ebenfalls auf den Exer umziehen musste.

Im Rahmen des „Gospeldays“ versammelten sich Sängerinnen und Sänger des Jugendchors und des Chörchens der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde zwischen Obst- und Gemüseständen und stimmten verschiedene Songs an. Passanten blieben verwundert stehen oder klatschten und feierten spontan mit.

Neben dem Spaß hatte das Ganze aber auch einen durchaus tieferen Sinn, wie Chorleiter und Kirchenmusiker Henning Münther erläuterte. Denn in ganz Deutschland wurde zeitgleich an diesem Mittag um Punkt zwölf der Song „Soon be done“ von verschiedensten Chören auf Märkten, in Einkaufsstraßen, Bahnhöfen oder auf Rathausplätzen angestimmt. „In Deutschland ist es selbstverständlich, sauberes Trinkwasser quasi immer aus dem Hahn zu bekommen. Aber der Klimawandel sorgt dafür, dass das in Kenia nicht so ist. Dort müssen vor allem Mädchen das Wasser aus Kilometer entfernten Quellen holen. Daher können sie nicht zu Schule gehen“, erklärt er.

Mit „Brot für die Welt“ engagiere man sich daher unter dem Motto „Gospel für eine gerechtere Welt“ für den Bau von Regenspeichern den in betroffenen Regionen.