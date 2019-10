2. Handball-Bundesliga : „Sind nicht chancenlos“

VfL Lübeck-Schwartau reist zum ASV Hamm und will sich gegen den Tabellenzweiten teuer verkaufen.

04. Oktober 2019, 16:04 Uhr

Lübeck | Schaut man auf die Tabelle in der 2. Handball-Bundesliga, kann sich der VfL Lübeck-Schwartau am Sonnabend (Anwurf 19.15 Uhr) eigentlich die Fahrt nach Hamm sparen. In der Westpress-Arena gelang es bisher noch keiner Mannschaft, Punkte zu entführen. Unschlagbar aber ist der ASV Hamm-Westfalen auch nicht. Der Tabellenzweite (9:3 Punkte) kassierte nach einem vorherigen Remis zuletzt beim Gastspiel in Eisenach die erste Niederlage (24:29).

Jasper Bruhn freut sich auf die anstehende Aufgabe: „Wir können ganz ohne Druck aufspielen, haben als Außenseiter beim Titelanwärter nichts zu verlieren. Trotzdem wollen wir versuchen, etwas mitzunehmen“, sagt der Rückraumspieler des VfL. „Dazu müssen wir einen Tick mehr investieren als in den letzten Auswärtspartien und unsere Fehler minimieren.“

Lübeck-Schwartaus Geschäftsführer Michael Friedrichs hofft auf eine Überraschung, auch weil die Nordlichter bislang mit 7:5 Punkten alles andere als einen optimalen Start in die neue Saison erwischt haben. „Es ist bisher sicherlich nicht alles perfekt gelaufen. Wir hätten gern den einen oder anderen Punkt mehr auf unserem Konto. Möglich gewesen wäre das. Gegen Konstanz und auch Dresden haben wir jeweils eine Drei-Tore-Führung aus der Hand gegeben.“ Allzu hart aber will Friedrichs mit der Mannschaft nicht ins Gericht gehen. „Wir sollten nicht vergessen, wie gebeutelt wir personell waren und immer noch sind. Schon beim Start in die Vorbereitung sind uns wichtige Akteure wie Nicola Potic oder Pawel Genda weggebrochen. Dazu gesellte sich mit Markus Hansen ein weiterer Rückraumspieler. Faktisch fehlt uns immer noch der erste Anzug im Rückraum.“

Grund, in Panik zu verfallen, sieht Friedrichs aber nicht. „Wir haben genug Substanz im Kader. Wenn nach und nach die verletzten Spieler zurückkehren, müssen wir uns vor niemandem in dieser Spielklasse verstecken. Bislang konnten wir unser vorhandenes Potenzial noch nicht komplett ausschöpfen.“

Am Sonnabend aber stehe der VfL ohnehin nicht unter Druck. „Wir wissen, was uns dort erwartet, sind aber auch Sportler genug, um uns in Hamm so gut wie möglich zu verkaufen.“ Mut macht dem Geschäftsführer der Heimsieg zuletzt gegen die SG BBM Bietigheim (29:22): „Das war ein echtes Ausrufezeichen. Man hat gesehen, was mit mannschaftlicher Geschlossenheit alles möglich ist – wenn dann auch noch Cleverness in den entscheidenden Momenten dazu kommt.“ Piotr Przybecki sieht es genauso. „Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Bietigheim sind wir nicht chancenlos“, glaubt der VfL-Coach.