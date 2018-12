Ahrensburg : Silvesterkonzert in der St. Johanneskirche

Musik mit Orgel, Klavier und Cornett.

27. Dezember 2018, 13:07 Uhr

Ahrensburg | Der Rahmen ist gegeben: Eine Orgel, ein Klavier und ein Cornett. Was sich daraus musikalisch Wunderbares zaubern lässt, zeigen Linde Müller-Blaak und Martijn Blaak am Montag, 31. Dezember, um 21 Uhr in der St. Johanneskirche (Rudolf-Kinau-Str 19). Für den Aschluss des Jahres 2018 haben die beiden Künstler ein kleines Feuerwerksprogramm zusammengestellt. So heißt dann eines der Werke „feux d’artifice“ , Feuerwerke – und damit könnte diese Komposition von C. Debussy den bunten Reigen an unterschiedlichster Musik in verschiedenen Kombinationen der Instrumente anführen: Klavier solo, Orgel und Cornett, Orgel solo und Klavier vierhändig. Genauso vielfältig wie im Programm zeigen sich Linde Müller-Blaak und Martijn Blaak auch sonst in ihrem musikalischen Wirken. Seit dem Studium in den Niederlanden und etlichen internationalen Meisterkursen spielen sie mit diversen Kammermusikpartnern, im Klavierduo, als Liedbegleiterin, Organistin und Chorleiterin – immer wieder auch gemeinsam. Im Silvesterkonzert spielen sie Werke von Händel, Bizet und Strauss und noch etwas Überraschendes.

>Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik an St. Johannes gebeten.