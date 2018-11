Siek : Sieker Kunstkalender für 2019

Kalender wurde Künstlern der Galerie Klecks gestaltet.

von shz.de

26. November 2018, 15:02 Uhr

Siek Wie im Vorjahr haben die Bürger der Gemeinde wieder die Chance, einen Sieker Kunstkalender zu erwerben. Gestaltet wurde der Kalender für 2019 von Künstlern der Galerie Klecks unter der Leitung von Meike Schacht. Auf der Rückseite der Monatsblätter befinden sich historische Fotos, teils aus Privatarchiven, von Meilsdorf und Siek. Der Kalender kostet 14,95 Euro, wovon 1 Euro an die Behinderten-Wohngruppe des LHW Stormarn in Siek geht. Er ist ab sofort bei Edeka in Siek und in der Buchhandlung Kohrs in Großhansdorf zu kaufen.

>Einen ersten Eindruck über die Qualität des Kalenders kann man sich unter www.sieker-kreis.de/kalender2019 anschauen. Zum Kalender gibt’s es gleich eine passende Tragetasche dazu.