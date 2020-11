3. Liga : Siegesserie des VfB Lübeck ist gerissen

Drittligist VfB Lübeck kassiert nach vier Siegen in Serie beim 1. FC Kaiserslautern eine späte 0:1-Niederlage.

Avatar_shz von Sascha Sievers

25. November 2020, 21:13 Uhr

Kaiserslautern | Die Erfolgsserie des VfB Lübeck in der 3. Liga ist am Mittwochabend beim 1. FC Kaiserslautern gerissen. Der zuvor vier Mal siegreiche Aufsteiger musste sich auswärts nach einem späten Gegentreffer trotz einer ordentlichen Leistung mit 0:1 (0:0) geschlagen geben.

„Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt, zum Ende hin habe ich gedacht, wir machen noch ein Tor, kassieren dann aber aus dem Nichts das 0:1. Das ist bitter, die Mannschaft hat sehr ordentlich gespielt“, haderte VfB-Sportdirektor Rocco Leeser, der Rolf Landerl auf der Trainerbank vertrat. Der VfB-Coach und seine Assistenten hatten sich in Quarantäne begeben müssen, nachdem am Dienstag ein Corona-Test eines Mitglieds aus dem Trainerstab positiv war.

Zwei Veränderungen in der Startelf

Mit Nico Rieble und Ersin Zehir rückten drei Tage nach dem 3:0 gegen den FC Bayern II zwei frische Kräfte in die Startelf der Lübecker. Martin Röser musste wegen muskulärer Probleme passen und übernahm die Kommunikation auf der Bank mit Landerl in der Heimat. Marvin Thiel bekam derweil eine Pause verordnet.

Vor 23 Jahren duellierten sich beide Mannschaften das letzte und bisher einzige Mal im Fritz-Walter-Stadion. Damals erlebte der VfB vor 38 000 Zuschauern gegen Andreas Brehme, Martin Wagner, Olaf Marschall und Co. ein wahres Debakel. Lübeck ging mit 0:7 gegen den FCK unter, der damit den Aufstieg ins Oberhaus perfekt machte, während für die Grün-Weißen der Zweitliga-Abstieg besiegelt war. Am Mittwoch waren die Kräfte auf dem Betzenberg weniger ungleich verteilt.

VfB startet selbstbewusst

Der VfB trat mit breiter Brust auf und übernahm mit dem Selbstverständnis eines Seriensiegers die Spielkontrolle. Die gut organisierten Gastgeber aber offenbarte in der Defensive kaum Lücken. Bis zur 23. Minute dauerte es, ehe die erste Chance bei den Lübecker Bemühungen heraussprang: Yannick Deichmann tanzte am Strafraum seinen Gegenspieler aus, scheiterte aber mit seinem Schlenzer an FCK-Keeper Avdo Spahic. Den Nachschuss setzte Soufian Benyamina an den Pfosten.

Der Pfosten und Grupe retten

Vier Minuten später verbuchten die Lauterer ihre erste Möglichkeit, als Redondo nach einer Kleinsorge-Flanke den Ball aus acht Metern an den Pfosten hämmerte. Sekunden vor dem Pausenpfiff wurde der viermalige deutsche Meister aus dem Nichts heraus noch einmal gefährlich: Pourie setzte Kleinsorge in Szene, der das Leder an Keeper Lukas Raeder vorbei legte – Tommy Grupe rettete in höchster Not auf der Torlinie (45.).

Partie verflacht nach der Pause

Nach dem Wechsel verflachte die Partie auf tiefer werdendem Boden. Spielfluss kam kaum noch auf, der VfB wirkte weiter optisch überlegen. Erst nach 65 Minuten aber wurden die Gäste gefährlich. Benyamina brachte aus spitzem Winkel den Ball nach einer Deters-Hereingabe jedoch nicht auf das Tor. In der 83. Minute wurde zudem ein Schuss des eingewechselten Patrick Hobsch zur Ecke geklärt, nachdem der VfB-Angreifer von Marvin Thiel freigespielt worden war.

Gegentor fällt aus dem Nichts

Es schien so, als hätte der VfB in der Schlussphase mehr zuzusetzen, als der FCK plötzlich doch noch zuschlug. Nach einem Fehlpass von Sven Mende schickte Marlon Ritter Redondo in die Tiefe, Raeder ließ sich rauslocken, um den Winkel zu verkürzen. Im Zentrum hatte Ritter dann keine Mühe, den Querpass zum 1:0-Endstand ins verwaiste VfB-Tor zu schieben (88.).

„Ein 0:0 wäre in diesem chancenarmen Spiel wohl gerecht gewesen. Deshalb ist das bitter, dass wir mit leeren Händen nach Hause fahren“, bilanzierte Tommy Grupe und wollte die Niederlage schnell abhaken: „Wir müssen das Positive mitnehmen, wir haben ein ganz ordentliches Auswärtsspiel abgeliefert“, sagte der VfB-Kapitän, nachdem die stolze Serie gerissen war.

Statistik

1. FC Kaiserslautern: Spahic – Hercher (57. Gözütok), Kraus, Bachmann, Hloisek – Kleinsorge (57. Zuck), Rieder, Ciftci, Redondo – Huth, Pourie (79. Ritter).

VfB Lübeck: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Mende – Deters, Zehir, Boland, Rieble (66. Thiel) – Deichmann (84. Wolf), Benyamina (70. Hobsch)

Schiedsrichter: Florian Exner (Beelen). – Zuschauer: keine.

Tore: 1:0 Ritter (88.).