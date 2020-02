Wahl der Sportler des Jahres : „Sieger sind Vorbilder für andere“

Bröcker, van Stevendaal, Bargteheides Handballjuniorinnen: Adelbert Fritz, Vorsitzender des KSV Stormarn, lobt die Sportler des Jahres.

Avatar_shz von shz.de

23. Februar 2020, 15:27 Uhr

Bad Oldesloe | Julia Bröcker und Udo van Stevendaal können sich über einen weiteren Titel freuen: Die erfolgreichen Triathleten wurden am Freitagabend als Stormarns „Sportler des Jahres 2019“ ausgezeichnet. Die Handballmädchen des TSV Bargteheide (B-Jugend) wurden darüber hinaus als „Mannschaft des Jahres“ geehrt.

Zum 26. Mal würdigte der Kreissportverband Stormarn (KSV) herausragende Athleten für ihre sportlichen Leistungen. „Es ist der Höhepunkt unseres Sportjahres“, sagte KSV-Vorsitzender Adelbert Fritz im Foyer der Sparkasse Holstein in Bad Oldesloe, wo erneut die Ehrungsveranstaltung stattfand. „Wir wollen auf diesem Weg die Leistungsbereitschaft unserer Sportler honorieren“, sagte Fritz und stellte heraus, dass alle Nominierten „ein positives Beispiel und Vorbild für andere“ seien.

Bei den Frauen machte das Rennen in diesem Jahr die Triathletin Julia Bröcker, die im vergangenen Jahr den vierten Platz bei den Deutschen Duathlon-Meisterschaften erreichte. Die vierfache Landesmeisterin, die in der 2. Bundesliga für den TSV Bargteheide startet, setzte sich gegen Judoka Miriam Butkereit (2. Platz) und Dressurreiterin Emilia Jensen (3. Platz) durch.

Sie habe nicht damit gerechnet, tatsächlich „Sportlerin des Jahres“ zu werden, sagte Julia Bröcker bei der Ehrung. Derzeit besucht die Stormarnerin ein Sportinternat und feilt dort an ihrer Karriere. Neben Fächern wie Deutsch und Mathe stehen dort natürlich auch sportliche Einheiten auf dem Stundenplan: 25 Kilometer Schwimmen, 150 Kilometer Radfahren und 40 Kilometer Laufen wöchentlich. „Ich möchte deutschlandweit erfolgreich werden, und auch eine EM- und WM-Teilnahme wäre schön“, sagte Julia Bröcker über ihre ambitionierten Ziele. Ihr größter Traum ist allerdings die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Für Udo van Stevendaal vom SV Großhansdorf galt derweil das Sprichwort: Aller guten Dinge sind drei. Der 51-Jährige zweifache Weltmeister, zweifache Vize-Europameister und fünffache Deutsche Meister war zum dritten Mal nominiert – und wurde erstmals Stormarns „Sportler des Jahres“. Er verwies den 17-jährigen Leichtathleten Tim Rummelhagen (LG Reinbek-Ohe) und den 16-jährigen Karateka Corre Ansehl von der TSV Reinbek auf die Plätze zwei und drei.

Anfang 2019 sah es für Udo van Stevendaal zunächst nicht danach aus, als könnte es ein sonderlich erfolgreiches Jahr werden: „Ich hatte mich schwer verletzt und mir dann auch noch einen Infekt eingefangen. Aber vielleicht war die Auszeit der Schlüssel zum Erfolg“, erklärte der Oldie. So holte er bei der Duathlon-WM im spanischen Pontevedra die Bestzeit gegen eine starke Konkurrenz. Sein schlechtester Wettkampf war die Triathlon-WM in Lausanne, bei der am Ende die Silbermedaille heraussprang. In seiner Dankesrede rief der Ahrensburger andere Sportler dazu auf, sich an regionalen Wettkämpfen zu beteiligen. „Es ist schade, wenn immer nur nach den großen Erfolgen gestrebt wird“, sagte van Stevendaal.

Neben Einzelsportlern wurde auch Stormarns erfolgreichste Mannschaft ausgezeichnet. Den Titel holten sich in diesem Jahr die B-Jugend-Handballerinnen des TSV Bargteheide. Von den 500 Euro Preisgeld wollen die „Red Tiger“ ihre Fahrt zum weltgrößten Handballturnier nach Schweden finanzieren. Ein Grund für die Auszeichnung ist der erstmalige Aufstieg in die Oberliga Schleswig-Holstein/Hamburg, in der das Team derzeit den vierten Platz belegt.

„Alle der geehrten Sportlerinnen und Sportler sind durch ihre besonderen Leistungen Botschafter für Stormarn“, sagte unterdessen Landrat Henning Görtz. Die Sportlerehrung sei eine Wertschätzung und zeige den hohen Stellenwert, den die Förderung sportlicher Talente in Stormarn genieße. Den Sonderpreis der Sparkasse erhielt Beate Kuhlwein. Obwohl die 47-Jährige erst seit fünf Jahren ernsthaft Leichtathletik betreibt, hat sie bereits 93 Kreismeistertitel errungen. Im Sommer startet sie bei der WM in Toronto.

Jörg Schumacher, Geschäftsführer der Sparkassen-Stiftungen, kam in seiner Rede auch auf die schrecklichen Ereignisse in Hanau zu sprechen. Dort hatte ein Sportschütze aus Hass neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen. „Das ist furchtbar. Sport ist ein wichtiges Bindemittel in unserer Demokratie“, sagte Schumacher und richtete einen Appell an alle: „Was wir hier haben, funktioniert nur durch unsere freiheitliche Grundordnung. Treten Sie dafür ein – heute, morgen, immer!“