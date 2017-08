Bargteheide : Sie war ein „Sonnenschein“

Über ein Jahr ist vergangen, seitdem in einem Bargteheider Mietshaus eine junge Frau durch drei Schüsse niedergestreckt und dabei getötet wurde. Angeklagt ist Sven S., der seine ehemalige Freundin aus heimtückischen Motiven – so sieht es die Staatsanwaltschaft – umgebracht haben soll. Der bereits im Februar begonnene Prozess muss neu aufgerollt werden, weil durch eine längere Krankheit des Pflichtverteidigers Fristen verstrichen waren. Zehn Verhandlungstage sind angesetzt, 40 Zeugen sollen vernommen werden – inklusive derjenigen, die bereits ausgesagt hatten und neuer, noch nicht gehörter Zeugen. Dem Angeklagten steht zudem Dr. Jan Markus Schulte aus Kiel als neuer Anwalt zur Seite. Die Tat hatte für großes öffentliches Aufsehen und starke Anteilnahme gesorgt. Das Opfer arbeitete im Restaurant des Erdbeerhofs Glantz in Delingsdorf, war nicht nur bei den Gästen sehr beliebt und als fröhliche, liebenswerte junge Frau bekannt.

Das bestätigen am dritten Prozesstag auch zwei Freunde des Opfers. Eine junge Frau aus Eichede, die auf einem Reiterhof ihr Pferd neben der Box von Svea T. stehen hatte, beschreibt das Opfer als kontaktfreudig, liebenswürdig, fröhlich und sehr hilfsbereit. „Im Stall wurde sie immer nur Sonnenschein genannt“, so die 22-jährige Studentin. Das Opfer habe ihr erzählt, dass sie aus Angst vor dem Angeklagten nicht gern in ihrer neuen eigenen Wohnung übernachtet und deshalb die meiste Zeit bei ihren Eltern gewohnt habe. Trotz einer Wegweisung habe sie sich nicht sicher gefühlt. Der Angeklagte habe zudem zu Svea gesagt, dass er sich etwas antun werde, falls sie nicht zu ihm zurückkomme. Auch sei ihr zu Ohren gekommen, dass Sven S. sehr eifersüchtig auf den Freundeskreis des Opfers reagiert habe. Sie hätte nicht einmal Hallo zu ihren alten Bekannten sagen dürfen. „Das ganze Dorf“, also ganz Bargteheide, habe darüber gemunkelt, dass der Angeklagte dem Pferd der Mutter Stichwunden zugefügt habe. Zuletzt habe sie Svea vom Balkon ihres Ex-Freundes aus an der Alten Landstraße gesehen. Svea habe in ihrem Auto an der roten Ampel gestanden. Kurz darauf seien bereits die ersten Polizisten vor Ort gewesen.

Das kann auch der Ex-Freund der Zeugin bestätigen. Zuletzt habe er das Opfer am 12. August vergangenen Jahres kurz vor der Tat an der Ampel gesehen. Er sei seit der Schulzeit mit dem Opfer eng befreundet gewesen. Nachdem Svea jedoch Sven S. kennengelernt hatte, sei der Kontakt mehr und mehr

























abgebrochen. Er nimmt an, dass der Angeklagte ihr die Beziehung zu ihren alten Freunden verboten habe – und es seien viele Freunde gewesen. Sie sei sehr beliebt gewesen. „Danach hatte sie mit so gut wie niemandem mehr zu tun“, so der Zeuge.

Er erinnert sich an eine Geburtstagsfeier zu Anfang der Beziehung, bei der er dem Angeklagten begegnet sei. Dieser habe unter Alkoholeinfluss Sveas Freunde verbal angegriffen, habe sich eine Frucht aus einer Bowleschale gegriffen und einen Freund damit beworfen. Er habe gepöbelt, gespuckt, beleidigt und gedroht. Alles sei eigentlich durch ihn kaputt gegangen. Man hätte sich von dem Paar distanziert. „Wir haben alle immer wieder auf sie eingeredet, dass er nicht gut für sie ist“, sagt er vor Gericht aus. Die einzige Erklärung, warum sie am Tattag noch einmal in die Wohnung des Angeklagten zurückkehrte, seien wohl die Schulden des Angeklagten beim Opfer gewesen. Nach seiner Einschätzung habe Svea keine Drogen genommen, beim Angeklagten könne er es sich allerdings vorstellen. Der Angeklagte sei bei seiner Festnahme im Besitz von einem Briefchen Kokain gewesen, sagt ein Kriminalbeamter im Zeugenstand aus. Auch habe der Angeklagte bei der Festnahme auf einem Campingplatz in Ammersbek, wo er sich in einem Kleintransporter versteckt hielt, angegeben, „zehn Gramm Koks intus“ zu haben.

Auf ein Geständnis des 35-Jährigen kann das Gericht jedoch nicht vor Ende des Prozesses im November hoffen. Das geht klar aus einem Brief an Angehörige hervor, die der Angeklagte verlesen lässt. In diesem beklagt er sich über unerträgliche Schmerzen. Seit über einem Jahr habe er keinen Psychologen sprechen dürfen. Er weine mehrmals am Tag und sei sogar in der Kirche gewesen. Er werde wohl noch Jahre brauchen, um zu lernen, was er angerichtet habe. Sein Anwalt habe ihm geraten, kein Geständnis abzulegen. Er selbst rechne mit sieben bis elf Jahre wegen Totschlages. Der Staatsanwalt – so heißt es weiter in dem verlesenen Dokument – komme mit seiner Mordanklage nicht durch. Es sei „völlig absurd“, dass er die Tat „voll geplant“ habe. Der Prozess am Landgericht wird am morgigen Donnerstag, 9 Uhr, fortgesetzt.



von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:15 Uhr