Barsbüttel : Sie sorgen für Klarheit in allen Rentenfragen

Zwei neu gewählte Versichertenälteste nehmen in Bad Oldesloe die Arbeit auf.

von shz.de

06. Mai 2018, 13:39 Uhr

Veronika Knödler und Jürgen Kröger haben ihre Arbeit als Versichertenälteste im Kreis Storman aufgenommen. Sie wurden auf der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Nord (DRV) für die nächsten sechs Jahre in das Ehrenamt gewählt.

Veronika Knödler und Jürgen Kröger wohnen in Bad Oldesloe und sind damit Ansprechpartner für Menschen in der Kreisstadt, wenn es um Fragen zur Rente geht. Sie beraten kostenlos Versicherte zu Fragen der Antragsstellung einer Alters- und Erwerbsminderungsrente. Zudem sind Veronika Knödler und Jürgen Kröger Ansprechpartner für Witwen und Waisen, wenn es um das Stellen von Anträgen auf Hinterbliebenenrente geht. Sie beraten aber nicht nur, sondern sind auch beim Ausfüllen der Anträge behilflich und leiten diese direkt an die Rentenversicherung weiter.

Ab Mai wird es in Bad Oldesloe regelmäßig dienstags einen Sprechtag im Verdi-Büro in der Bahnhofstraße 46 geben. Hierfür ist eine vorherige telefonische Terminabsprache erforderlich. Erreichbar ist Veronika Knödler unter der Telefonnummer (04531) 667 523, Jürgen Kröger unter der Rufnummer (04531) 887 8544.

Bei Fragen rund um die gesetzliche Rente, können sich Versicherte neben den Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung auch an die ehrenamtlich tätigen Versichertenältesten wenden. Insgesamt 48 Versichertenälteste engagieren sich derzeit in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern für die Deutsche Rentenversicherung Nord.