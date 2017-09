Bad Oldesloe : „Sie können stolz auf sich sein“

vergrößern 1 von 4 Foto: Niemeier 1 von 4







von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 18.Sep.2017 | 06:15 Uhr

Nur ein einziges Mal ertönten die Pieper einiger der rund 400 Stormarner Feuerwehrleute bei der Feststunde in Bad Oldesloe. Die Kameraden aus Ammersbek mussten zum Einsatz ausrücken und zeigten so ungewollt, dass die ehrenamtlichen Helfer zu jeder Tages- und Nachtzeit damit rechnen müssen, dass sie zu einem Einsatz eilen müssen – selbst wenn eigentlich gerade die große Feierstunde zu „125 Jahre Kreisfeuerwehrverband Stormarn“ über die Bühne geht.

Lob für das große ehrenamtliche Engagement gab es in diesem Rahmen dann auch verdientermaßen von vielen Stellen. Ob Landrat Henning Görtz, Kreispräsident Hans-Werner Harmuth oder Bad Oldesloes Bürgermeister Jörg Lembke – der Stellenwert der Freiwilligen Feuerwehren im Kreis wurde immer wieder betont und hervorgehoben. „Es ist ja nicht nur Brandbekämpfung, die gewährleistet wird, sondern auch viel Arbeit im Bereich Brandschutz oder Sicherheit. Das sollte man auch nicht vergessen“, sagte Görtz. „Ein bekannter, wichtiger Stormarner Landrat hätte jetzt gesagt: Der Kreisfeuerwehrverband ist eine Stormarner Erfolgsgeschichte“, sagte er mit einem Seitenhieb auf seinen Vorgänger Klaus Plöger. Die 5000 Feuerwehrleute im Kreis dürften ruhig stolz auf ihre Arbeit sein, so Görtz.

Gemeinsam mit Harmuth überreichte er eine Ehrengabe des Landes an Kreisbrandmeister Gerd Riemann, sowie eine von Ministerpräsident Daniel Günther unterzeichnete Urkunde. Höhepunkt der zahlreichen Geschenkübergaben war ein selbst gewebter Wandteppich, den die 78-jährige Elsa Eggert in langer Heimarbeit extra für diesen Anlass hergestellt hatte. „Dafür werden wir einen besonderen Platz finden“, bedankte sich Riemann. Viel Lob gab es auch für die Chronik, die Joachim Stapelfeldt verfasst hat und die während der Feier an die Anwesenden ausgehändigt wurde. Für musikalische Untermalung sorgte der Feuerwehrmusikzug aus Rethwischfeld, der prominent durch Musiker der „Wacken Fire Fighters“ unterstützt wurde.