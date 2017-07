vergrößern 1 von 3 1 von 3





Von der Ausbildung bis zur Rente war Marleen Wulf aus Meddewade der Sparkasse in Bad Oldesloer treu. Gestern hatte sie nach 47 Jahren ihren letzten Arbeitstag und verabschiedete sich von ihren Kunden. „Sie hat Sparkasse gelebt“, so Oliver Ruddigkeit, der in den vergangenen 15 Jahren ihr Chef war. Für ihre Kunden hatte die künftige Ruheständlerin ein leckeres Büfett vorbereitet.

Die gebürtige Meddewaderin Marleen Wulf, sie ist auch Bürgermeisterin ihrer Gemeinde, wollte nach der Schule eigentlich eine ganz andere Berufslaufbahn einschlagen. „Sie wollte eigentlich Köchin werden“, plauderte Jürgen Röbke aus dem Nähkästchen. Er war damals Personalchef bei der Sparkasse und für die Einstellung von Marleen Wulf zuständig. Der damals 16-Jährigen wurde allerdings bei einer Berufsberatung empfohlen, sich lieber bei der Sparkasse, dem Kreis oder Stadt zu bewerben. Sie entschied sich für die Sparkasse und es reichte auch eine Bewerbung aus. Am 1. August 1970 begann Marleen Wulf ihre Ausbildung.

„Ich hab es nie bereut, sie damals eingestellt zu haben“, betonte Röbke, der heute ein freundschaftliches Verhältnis zur Familie Wulf pflegt. Die Auszubildende musste sämtliche Abteilungen bei der Sparkasse durchlaufen. Schnell kristallisierte sich heraus, dass Marleen Wulf sich bestens für den Umgang mit Kunden eignete. „Die Kreditabteilung war nichts für sie“, so Röbke. Dort fehlte der Meddewaderin der direkt Umgang mit Menschen.

Marleen Wulf wurde innerhalb der Sparkasse zu einer festen Institution. „Es gab Kunden, die wollten nur zu Frau Wulf. Wenn sie nicht da war, sind die Kunden wieder gegangen“, sagte Oliver Ruddigkeit. Zudem sei Marleen Wulf auch die inoffizielle Außenstelle Meddewade gewesen. „Dort hat sie sich auch noch nach Feierabend um die Belange der Meddewader Kunden gekümmert“, so Ruddigkeit. Marleen Wulf war immer in Bad Oldesloe tätig. Als Urlaubsvertretung musste sie allerdings auch mal in der Filiale in Grabau aushelfen. „Da bin ich dann morgens von unserem Fahrer mit einem Aktenkoffer voll Geld und Unterlagen hingebracht und mittags wieder abgeholt worden“, so Marleen Wulf. Die Sparkassenfiliale war in dem Gebäude der Gaststätte untergebracht. Eine eigene Toilette gab es in der Filiale nicht. Die Mitarbeiter mussten die Toilette von der Gaststätte mit benutzen und wenn die Kneipe Ruhetag hatte, dann musste auch schon mal ein Busch herhalten.

Doch nicht nur beruflich, auch privat war die Sparkasse ihr Mittelpunkt. Sie lernte dort ihren späteren Mann Hans-Hinrich kennen, der bereits seit 1966 bei der Sparkasse tätig war. Er hatte sich zwischenzeitlich beim Bundesgrenzschutz verpflichtet und war am 1. Oktober 1971 wieder bei der Sparkasse ins Berufsleben eingestiegen. „Bei einem Betriebsfest am 8. Oktober hat es dann gefunkt“, so Hans-Hinrich Wulf. Rund sechs Jahre später wurde dann geheiratet.

So ganz mit dem Zurücklehnen und dem Ruhestand genießen klappt es bei Marleen Wulf allerdings noch nicht.

Als Bürgermeisterin von Meddewade gibt es immer etwas zu tun. Dafür ist jetzt mehr Zeit vorhanden. Allerdings will Marleen Wulf bei der kommenden Kommunalwahl nicht noch einmal kandidieren.