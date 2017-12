Auszeichnung : Sie haben sich diese Ehre verdient

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Innenminister Hans-Joachim Grote hat 35 Frauen und Männern für ihre Verdienste in der Kommunalpolitik die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel verliehen. Die Möglichkeit, sich auf kommunaler Ebene einzubringen, gibt es erst seit den Preußischen Reformen vor 150 Jahren. Kommunale Selbstverwaltung mache Teilhabe möglich, appelliere an die Kreativität der Menschen vor Ort und trage dazu bei, den notwendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, so Grote.

Wendelin Herbrand gehört seit 1986 der Gemeindevertretung Heilshoop an und ist seit 1998 Bürgermeisters der Nordstormarner Gemeinde. Als solcher hat er die Heilshooper Interessen bei den Abstimmungen und Verhandlungen für den Baus der A 20 intensiv vertreten. Die Sanierung von Kläranlage und Kanalnetz, LED-Straßenbeleuchtung und Neubau des Kindergartens mit Photovoltaikanlage sind Projekte, die er begleitet und forciert hat. Auf Amtsebene hat Wendelin Herbrand als Vorsitzender des Hauptausschusses die Umstellung von Kameralistik auf Doppik erfolgreich vollzogen.

In Oststeinbek setzt sich Gemeindevertreter Hans Hartmut Brand seit 1970 für die Belange der Einwohner ein. In den 47 Jahren war er Mitglied in fast allen Fachausschüssen, war Vorsitzender im Kultur-, Sozial und Jugendausschuss und ist aktuell Mitglied im Hauptausschuss. Hans Hartmut Brand wirkte beim Zusammenschluss der Gemeinden Oststeinbek und Havighorst ebenso mit wie bei der Erlangung der Amtsfreiheit. Die Weiterentwicklung der schulen und Sportstätten war ihm ein besonderes Anliegen. Er engagierte sich zudem beim Ausbau von Senioreneinrichtungen. Als stellvertretender Vorsitzender des Bau- und Umweltausschusses kümmert er sich aktuell auch um Gewerbeansiedlungen und Infrastruktur.

Meddewades Bürgermeisterin Marleen Wulf gehörte zu den Geehrten, war aber aus persönlichen Gründen nicht bei der Verleihung in Husum dabei. 1998 zog sie in die Gemeindevertretung ein und wurde gleich Bürgermeisterin. In ihrer Zeit wurden diverse Bebauungspläne verabschiedet, die Alte Schule in ein Dorfgemeinschaftshaus aufgebaut, eine Dorfchronik und ein Gemeindewappen erstellt und der Kindergarten erweitert. Im Amtsausschuss ist Marleen Wulf seit vielen Jahren im Finanz- und Personalausschuss tätig, und im Schulverband Bad Oldesloe ist sie zweite stellvertretende Verbandsvorsteherin.

Aus Nahe erhielt Ortwin Peters die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel, der von 1989 bis März Gemeindevertreter und lange Vorsitzender des Bau- und Planungsausschusses sowie acht Jahre stellvertretender und 15 Jahre Bürgermeister war.

Seit 1976 ist Wolfgang Warmer in Wentorf Gemeindevertreter. Er war stellvertretender Bürgermeister sowie von 1998 bis 2013 auch Kreistagsabgeordneter und ist Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses.