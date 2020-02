Sie erzählen aus ihrem Leben

Sülfeld | „Altes Eisen – goldene Worte: Wenn Leben predigt“. Unter diesem Motto lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr zu einem Erzählgottedienst in die Kirche ein. Johannes Pahl aus Borstel, Franz Teegen aus Tönningstedt und Rosi Wrage aus Sülfeld haben sich bereit erklärt, aus ihrem Leben zu erzählen. „Mir begegnet bei Besuchen und Gesprächen im Leben von älteren Menschen ganz viel, was mir für mein Leben gut tut. Da spricht Weisheit und Erfahrung. Dort im Leben entstehen die besten Predigten und geschieht Gott“, sagt Pastor Steffen. Im Gottesdienst wird Pastor Paar die drei Seniorinnen und Senioren interviewen und ihr Leben zu Wort kommen lassen. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee und Imbiss ins Gespräch zu kommen.