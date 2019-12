Reinfeld : Sicherheit für das Gewerbe

Das Reinfelder Gewerbegebiet Feldstraße – Holländerkoppel wird nicht zum Mischgebiet deklariert..

01. Dezember 2019

Reinfeld | Soll die Holländerkoppel beidseitig Gewerbegebiet bleiben oder in ein Mischgebiet umgewandelt werden? An dieser Frage erhitzten sich die Gemüter in der Sitzung des Reinfelder Ausschusses für Stadtentwicklung.

Grund war eine Unterschriftensammlung von Anwohnern, in der 19 Unterzeichner eine Änderung des bestehenden Bebauungsplans 31 fordern. Dieser umfasst das Gebiet zwischen Holländerkoppel, Alter Feldstraße, dem Zuschlag und der Bundesstraße 75.

Auslöser war der Erwerb eines Grundstücks in der Holländerkoppel und der Antrag des Käufers für einen Neubau auf dem hinteren Teil des Areals, der überwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden sollte. Der Bauausschuss lehnte den Antrag ab, woraufhin der Bauherr umplante, und das Gebäude nun überwiegend gewerblich genutzt werden soll. Es wurde in dem Zusammenhang jedoch festgestellt, dass im vorderen Haus (Altbestand) auf seinem Grundstück drei Wohneinheiten enstanden sind, obwohl nur eine gewerbliche Nutzung erlaubt ist. Daraufhin wurde vom Kreis Stormarn ein ordnungsbehördliches Verfahren eingeleitet.

Im Zuge dessen wurde die Unterschriftenliste vorgelegt, die Lorenz Hartwig (CDU) im Ausschuss als „mehr als fragwürdig“ bezeichnete. Der Bauausschuss beauftragte aufgrund der Unterschriftenliste die Verwaltung, die vorhandene Nutzung nochmals zu überdenken.

Das Gewerbegebiet besteht seit den 1960er Jahren. Seine Strukturen weichten jedoch im Laufe der Jahre mehr und mehr auf. Es wurde großzügig mit den Genehmigungen umgegangen, so dass dort auch Wohnhäuser entstanden. Oftmals wurden Wohnungen sogar vermietet, wovon die Stadt keinerlei Kenntnis hatte. Später wurden die „Fehlnutzungen“ einfach geduldet.

„Die Unternehmen im Gewerbegebiet müssen wachsen können, sonst sind sie zum Scheitern verurteilt“, wirft Christian Röhr (CDU) in der Ausschusssitzung ein. Auch die WIR fordert Planungssicherheit für die bestehenden Gewerbebetriebe.

Ähnlich sehen es die Grünen. Eckard Masuhr von der gleichnamigen Druckerei meldet sich zu Wort: „Die Umwidmung ist gar nicht nötig, denn es war schon vorher ein Gewerbegebiet.“ Auch die Firma von Elling, die Spezialdichtungen herstellt, ist gegen das Mischgebiet: „Wir bewegen 100 Tonnen Stahlbleche. Wie soll das in einem deklarierten Mischgebiet gehen?“

Ausschussvorsitzender Dr. Stefan Weber muss den Firmeninhabern Recht geben: „Die Gewerbebetriebe verlassen sich zu Recht darauf, dass ihre Situation stabil ist.“ Eine Firmenerweiterung sei durch die Umwidmung nicht mehr möglich. Am Ende der Sitzung waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung einig: Der Beschluss gegen ein Mischgebiet fiel einstimmig aus.