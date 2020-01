Shuttle-Service gibt Gas

Avatar_shz von Cordula Poggensee

10. Januar 2020, 15:33 Uhr

Ahrensburg | „Alternative Mobilität“ – das soll in Ahrensburg nicht mehr länger nur eine hohle Absichtserklärung bleiben. Die mit Leben zu füllen, macht das Modellprojekt der nationalen Plattform „Zukunft der Mobilität“ möglich, über das die Bundesregierung bis 2021 Fördergelder in erheblichem Umfang in das sogenannte „Reallabor Hamburg“ fließen lässt. Darüber sind Förderquoten zwischen 50 und 100 Prozent ausgelobt. Mit dem Projekt sollen unter realen Bedingungen Möglichkeiten zur „bezahlbaren, nachhaltigen und klimafreundlichen Mobilität“ ausgelotet werden, wie es von der Bundesregierung heißt.

Weil im Reallabor Hamburg ein On-Demand-Angebot auch in „nachfrageärmeren“ Regionen außerhalb Hamburgs getestet werden soll, will die Stadt Ahrensburg jetzt die Chance nutzen, eine Vorreiterrolle in Stormarn einzunehmen. Bereits im Dezember hatte der Sammeltaxi-Fahrdienst Moia – ein Tochterunternehmen von VW – im Bau- und Planungsausschuss vorgeschlagen, nach Hamburg auch in der Schlossstadt seine Dienste anzubieten. Dasselbe hat jetzt auch die Bahn-Tochter Ioki angeboten, die – anders als Moia – keine Sondergenehmigung für den Betrieb benötige, sondern unter Linienbus-Konzession bereits ab September durch Ahrensburgs Straßen fahren könnte.

Als Tochter der Deutschen Bahn hat Ioki den Anspruch, das Angebot des Öffentlichen Nahverkehrs zu ergänzen und bietet an, ein alternatives Mobilitätskonzept für Ahrensburg zu entwickeln, um es schließlich mit den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein (VHH) umzusetzen. Neben einem gültigen HVV-Ticket müssten Passagiere lediglich einen Aufpreis von einem Euro zahlen. Eine vergleichsweise kostengünstige und wichtige Ergänzung, „denn am Wochenende fährt zwischen Wulfsdorf und Ahrensburg nicht einmal ein Bus“, heißt es aus dem Rathaus.

Dagegen scheint das Engagement Moia in Ahrensburg ausschließlich durch die Fördermitteln motiviert. So räumte Moia-Geschäftsführer Robert Henrich ein, das die Firma nicht glaube, dass es in Ahrensburg genügend Fahrgäste gäbe, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu garantieren. Entsprechend plane Moia, auch nur während der mit den Bundesmitteln geförderten Phase in der Schlossstadt aktiv zu sein. Anders Ioki, die eine Testphase von ein bis zwei Jahren einplanen.

Bislang haben Politiker noch keine Entscheidung gefällt, ob Ahrensburg überhaupt am „Reallabor Hamburg mit einem On-Demand Angebot“ teilnehmen will. Die soll am Mittwoch, 22. Januar, bei der Sondersitzung des Bau- und Planungsausschusses fallen. Dann müssen die Abgeordneten auch entscheiden, ob die Stadt am Modellversuch von Moia dabei sein will oder Ioki eine Chance gibt.