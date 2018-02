„Shanty-Man“ durch und durch

Hans-Werner Thomasch wurde zum ersten Ehrenmitglied des Oldesloer Shantychores ernannt

Shantys erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, erinnern sie doch an das raue Leben der Matrosen und an längst vergangene Abenteuer auf hoher See. Seit wann es diese Seemannslieder gibt, weiß man nicht so genau. In der Kreisstadt, in der traditionell viel und gut gesungen wird, gibt es seit 28 Jahren den Shantychor Bad Oldesloe und keiner hat den Chor der Seebären vom Binnenland so sehr geprägt, wie Hans-Werner Thomasch. Der 76-Jährige wurde deshalb bei der Jahreshauptversammlung des Vereins zum ersten Ehrenmitglied des Shantychors ernannt.

Dabei stieß „Shanty-Man“ Hans-Werner Thomasch eher zufällig auf den Chor gestandener Seemänner. Im Sommer 1995 konnte der begnadete Akkordeonspieler und diplomierte Volkswirt der außerdem E-Bass, Gitarre und Trompete spielt, als neuer musikalischer Leiter gewonnen werden und prägte zwei Jahrzehnte lang das Erscheinungsbild des Chores wie kein anderer. „Er hat unser Repertoire von einem knappen Dutzend auf rund 120 Lieder erweitert und alle Arrangements und Überarbeitungen stammen aus seiner Feder“, erzählt Manfred Thomsen, seit elf Jahren Vereinsvorsitzender.

Übernommen hat Thomasch sein Amt damals von Jochen Goldbek, einem pensionierten Musiklehrer, der den Chor bis zu seinem plötzlichen Tod im Januar 1994 leitete. Er hinterließ eine große Lücke, die zunächst niemand füllen konnte. Hans-Werner Thomasch musste man dann aber nicht lange bitten: „Wir waren uns gleich sympathisch“, sagt der Oldesloer, der bereits als 18-Jähriger eine Tanzkapelle leitete und Elvis-Fan war. „Mit Hans-Werner Thomasch als neuem musikalischen Leiter haben wir dann einen großen Glücksgriff getan, seine Verdienste sind unvergleichlich“, sagt Manfred Thomsen. Sein Vorrat an Shantys und Stimmungsliedern rund um die Seefahrt schien schier unerschöpflich zu sein. Aber der gebürtige Dresdner Hans-Werner Thomasch belässt es nicht dabei, in der Musik den Ton anzugeben,

er ist auch Ideenproduzent und unentbehrlich als Organisator, Reiseleiter, Alleinunterhalter, Solist und Stimmungskanone. Außerdem stand er auch schon bei der Oldesloer Bühne, deren Mitglied er ist, als Akkordeonspieler auf der Bühne. Und seine Idee war es auch, ein erstes großes Konzert in der Festhalle zu veranstalten, das zusammen mit dem Hamburger Akkordeon-Orchester „Frohsinn“ vor 22 Jahren in der Festhalle aufgeführt wurde, zwei weitere ausverkaufte Konzerte gab es in den Folgejahren. Höhepunkte waren dann die Jubiläumskonzerte zum zehn- und zwanzigjährigen Bestehen des Chors unter der Leitung von Hans-Werner Thomasch in der Festhalle. Vor sechs Jahren dann gab Hans-Werner Thomasch die Chorleitung aus gesundheitlichen Gründen ab und seitdem ist Hans-Peter Sahlmann, der ebenfalls Akkordeon spielt, musikalischer Leiter. Ende des vergangenen Jahres reichte der dreifache Großvater seinen endgültigen „Ruhestand“ ein. Als Ehrenmitglied kann er kostenlos an sämtlichen Konzerten und an allen Fahrten seines Shantychores teilnehmen und ist dort immer gern gesehen. Sein Zuhause ist die gemütliche Bierkneipe Old Esloe, in der seine Tochter Susanne das Regiment führt.

Inzwischen singen 44 Männer im Shantychor und es gibt sogar schon drei neue Anwärter. 2017 war ein ereignisreiches Jahr für den Chor mit fast 30 Auftritten und einigen gemeinsamen Fahrten. Und nach sieben Jahren gab es auch wieder ein großes Konzert im Kultur- und Bildungszentrum. Ein hohes Ziel haben sich die Seebären mit der Teilnahme am großen Shantychor-Festival Anfang Juli in Travemünde gesetzt. Mehr als 1850 Shanty-Sänger und auch -Sängerinnen werden dann den Versuch unternehmen, als größter Shantychor der Welt ins Guinnessbuch der Rekorde zu kommen.