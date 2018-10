Bad Oldesloe : September: Viel Sonne, wenig Regen

Der September brachte 17 Prozent mehr Sonnenstunden als im langjährigen Mittel und 62 Prozent weniger Niederschläge.

04. Oktober 2018, 16:22 Uhr

Der erste Monat des meteorologischen Herbstes, der die Monate September, Oktober und November umfasst, brachte uns wie schon der August viel Sonnenschein und nur wenig Niederschlag. Der Monat begann freundlich und bis auf ein paar Regentropfen am 3. September auch überwiegend trocken und knüpfte somit nahtlos an den Vormonat August an.

Die Höchstwerte lagen über 20 Grad, zum Teil auch über 25 Grad. Ab dem 6. September gestaltete sich das Wetter bis zur Monatsmitte eher wechselhaft. Auf sonnige Tage folgten oft Tage mit Regenschauern. Große Regenmengen kamen aber nicht zusammen. Die Temperaturen pendelten zwischen 16 und 25 Grad. Zu Beginn der zweiten Monatshälfte kam noch einmal der Sommer zurück und heizte uns mit zahlreichen Sonnenstunden ordentlich ein. Am 18. September wurde mit 30,0 Grad der Höchstwert des Monats registriert.

In der letzten Monatsdekade bestimmten zunächst Tiefdruckgebiete das Wetter und führten kühle und feuchte Luftmassen heran. Sturmtief „Fabienne“ hinterließ am 23. September vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands zahlreiche Schäden. In Stormarn brachte es mit einem Höchstwert von 13,4 Grad den kältesten Monatstag, von größeren Sturmschäden blieben wir verschont. Zum Monatsende überwog meist wieder freundliches Wetter, die Tage wurden nur von leichtem Regen begleitet.

In der Nacht auf den 29. September wurde mit 2,7 Grad noch die kälteste Temperatur des Monats gemessen. In einem Nachbarkreis gab es schon ersten Bodenfrost, in Stormarn nicht. Insgesamt ging der September mit einem Temperaturmittel von 15 Grad zu Ende. Damit fiel er 1,5 Grad wärmer aus, als im langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Die Gesamtniederschlagsmenge von 22 Litern lag 62 Prozent unter Durchschnitt.

Die Sonnenscheindauer konnte mit fast 170 Stunden im September hren Sollwert um 17 Prozent übertreffen. So setzten sich im ersten Herbstmonat die Trends der Sommermonate fort.