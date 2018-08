Senioren fahren zu den Wikingern

Am Dienstag, 11. September, bietet der Seniorenbeirat der Stadt Bargteheide den nächsten Ausflug an. Es geht zum „Wikinger Museum Haithabu“ und anschließend in die Wikingerstadt Schleswig. Mittagessen gibt es im Wikingturm mit einem phantastischen Blick über die Schlei und Ostsee. Nach einer interessanten Stadtführung stärken sich die Teilnehmer/innen vor der Heimreise mit Kaffee und Kuchen im Strandhotel Marienbad. Los geht’s um 8 Uhr am Rathaus Bargteheide, Rathausstraße 22-26. Die Kosten betragen 38 Euro pro Person. Mittagessen geht extra. Anmeldungen ab sofort bei Horst Kolditz unter Telefon: (04532) 4189.