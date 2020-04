Siek/Bad Oldesloe : Selbstständige sind trotz Corona-Soforthilfen in Not

Stormarner Selbstständige beklagen: Die stattliche Hilfe greift nur bei den Betriebskosten – für die Lebenshaltung gibt es keinen Cent.

19. April 2020, 13:52 Uhr

Siek/Bad Oldesloe | Wenn die Arzthelferin in der Corona-Krise für die Krankenversicherung ihres selbstständigen und aktuell faktisch arbeitslosen Lebenspartners aufkommen muss, scheint das Konzept der „unbürokratischen Soforthilfe“ für Kleinunternehmer nicht aufzugehen. Das Stormarner Tageblatt hat mit Solo-Selbstständigen gesprochen, die beim Land Geld beantragt haben, um zumindest die laufenden Betriebskosten decken zu können. Dabei zeigt sich: Dass die Soforthilfe ausschließlich die Betriebskosten abdeckt, reicht nicht aus. Da hilft auch kein „erleichterter Zugang“ ins Hartz IV-System.

Es sind Menschen wie Ines Fischer, die von der Pandemie finanziell besonders betroffen sind. Die Großhansdorferin verlor durch das Bestreben der Regierung, das Virus mit Berufsverboten einzudämmen, gleich zwei Standbeine. Normalerweise betreibt Ines Fischer eine Mobile Pferdewaage und eine medizinische Fußpflege. Beide Dienstleistungen kann sie derzeit nicht ausführen. Deswegen hat sie Soforthilfe für Selbstständige über die IB.SH beantragt – und auch bewilligt bekommen.

Sorgenfrei in die Zukunft schauen kann sie deswegen trotzdem nicht. „Das Problem ist, dass nur die betrieblichen Ausgaben geltend gemacht werden können“, sagt sie. Selbstständige können beim Land also Soforthilfe beantragen, um die laufenden Betriebskosten wie Büromiete, Pacht oder andere Ausgaben zu tragen. Private Entnahmen – also das, womit der Lebensunterhalt bestritten, Miete und Essen bezahlt, private Kredite getilgt oder das Auto finanziert werden – sind ausdrücklich ausgeschlossen.

Deswegen blieb Ines Fischer nichts anderes übrig, als zusätzlich Grundsicherung zu beantragen: Hartz IV. Im Gegensatz zu Angestellten, die ihren Job verlieren, haben Selbstständige keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I (ALG 1). Bereits Mitte März hat sie die Grundsicherung beantragt. Anfang April forderte das Jobcenter ihre Kontoauszüge der letzten sechs Monate an. Seitdem hat sie nichts mehr gehört. „Es hieß ja, dass der Zugang erleichtert werden soll“, sagt sie. Viel davon gespürt habe sie bislang nicht. „Das ist alles andere als unbürokratisch“, so Ines Fischer. Und sie sei nicht die einzige mit diesen Erfahrungen. „Ich kann das beurteilen, denn ich bin gut mit anderen Selbstständigen vernetzt.“ Einer dieser Selbstständigen ist Arne Pirk. Der Reitlehrer und Pferdetrainer ist derzeit wegen der Corona-Pandemie ebenfalls faktisch arbeitslos. „Ein Reiterhof gilt als Sportstätte und deswegen darf ich nicht arbeiten“, sagt er. In einem Reitstall hat Pirk Boxen für vier Pferde gemietet. Die laufenden Kosten für Unterbringung und Futter betragen monatlich rund 2000 Euro. Dafür kommt jetzt der Staat auf. Pirk hat Soforthilfe beantragt und bewilligt bekommen. Immerhin, so sagt der Pferdetrainer, sei die Beantragung relativ unkompliziert gewesen.

Trotz der Hilfe dürften die nächsten Wochen und Monate bei ihm und seiner Frau finanziell eng werden. „Im Moment leben wir von Rücklagen“, sagt er. Seine Frau arbeitet als Arzthelferin und muss mit ihrem Gehalt derzeit allein für die nötigsten Kosten aufkommen.

Dass der Staat bei Selbstständigen nur die Betriebskosten übernimmt, findet Arne Pirk nicht in Ordnung: „Ich kann nur wegen der Bestimmungen nicht arbeiten. Für das private Einkommen bringt die Soforthilfe gar nichts.“ Dabei sei es doch nicht die Schuld der Selbstständigen, dass sie jetzt nichts verdienen können.

So gehört etwa die Krankenversicherung, die er als Selbstständiger privat bezahlen muss, nicht zu den Betriebskosten. Nur einer der Posten die jetzt durch Rücklagen oder das Gehalt seiner Frau kompensiert werden muss. Grundsicherung kann er nicht beantragen, weil seine Frau „zu viel“ verdiene.

Dabei gehört Pirk noch zu denen, die überhaupt Soforthilfe vom Staat bekommen: „Wer keine Betriebskosten hat, sieht keinen Cent. Das ist schon ziemlich unfair. Irgendwie passt das vorn und hinten nicht zusammen.“