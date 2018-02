Kreis Stormarn : SEK-Einsatz in Ahrensburg: Vier Waffen bei 61-Jährigem entdeckt

Eine Pflegekraft ruft die Polizei, weil sie befürchtet, einer ihrer Patienten könnte sich oder andere verletzen.

von Gerrit Hencke

19. Februar 2018, 14:47 Uhr

Ahrensburg | In Ahrensburg (Kreis Stormarn) ist am Sonntag das Spezialeinsatzkommando im Einsatz gewesen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, meldete sich gegen 19 Uhr eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes. Sie befürchtete, einer ihrer Patienten könnte sich oder anderen etwas antun. Die Zeugin gab weiterhin an, dass der 61-jährige Ahrensburger im Besitz von mindestens einer Waffe sein soll.

Bereits am Freitag soll der Mann die Pflegekraft mit einer Waffe bedroht haben. Am Sonntag äußerte er dann, dass er diese Woche in Ahrensburg wahllos auf Menschen schießen werde. Die Zeugin informierte daraufhin die Polizei Ahrensburg.

Da nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei der Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte, wurde das Spezialeinsatzkommando Schleswig-Holstein hinzugezogen. Der Zugriff erfolgte laut Polizeiangaben gegen 1 Uhr in der Nacht. Der Mann wurde schlafend angetroffen.

Es wurden vier Waffen aufgefunden. Es handelt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um zwei Schreckschusswaffen, eine sogenannte Deko-Waffe und eine Pistole, welche offensichtlich keine Spielzeugwaffe ist. Hier muss erst durch einen Gutachter eine genauere Einordnung stattfinden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Der 61-Jährige wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus zwangseingewiesen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?