Seit 84 Jahren Mitglied im TSV

„Turnmutter“ Lore Schulz feiert heute mit einem Empfang ihren 90. Geburtstag

05. September 2019, 11:08 Uhr

Bargteheide | Eine „Institution“ beziehungsweise eine „Legende“ des Sports in Stormarn und weit darüber hinaus feiert am heutigen Freitag ihren 90. Geburtstag: Lore Schulz – fast lebenslang Vereinsmitglied und mehr als ein halbes Jahrhundert Spartenleiterin der Turnabteilung des TSV Bargteheide.

Die Jubilarin, die seit einigen Jahren in einer Bargteheider Senioreneinrichtung wohnt, gibt am Ehrentag in einem örtlichen Restaurant einen Empfang, zu dem auch sportliche Weggefährten geladen sind. TSV-Vorsitzender Ekke Wehnsen wird die Glückwünsche überbringen. Schon vorab sagt der Vereinschef: „Danke, Lore Schulz, für Dein lebenslanges und verdienstvolles Engagement für den Sport in Bargteheide, das für Dich stets ein Fulltime-Job war!“

Als Eleonore Frönd am 6. September 1929 in Bargteheide geboren, wurde „Lore“, wie sie überall genannt wird, mit knapp sechs Jahren (am 1. April 1935) Mitglied in der „Bargteheider Turnvereinigung“, einem der Vorgänger-Vereine des TSV. Mit jetzt 84 Mitgliedsjahren ist sie im TSV Bargteheide unerreicht. Ab 1946 war die sportliche junge Dame gleichzeitig als Handballerin, Leichtathletin und Turnerin aktiv.

1951 heiratete sie Fritz Schulz (1925-2014), der jahrzehntelang ebenfalls eine herausragende Säule im Bargteheider Sportgeschehen war. Gemeinsam war das Ehepaar Schulz mehr als 30 Jahre lang „Motor“ der Sportabzeichen-Bewegung. Mehr als 10.000 Abnahmen und Beurkundungen gingen durch ihre Hände. Lore Schulz selbst erwarb bis zum Jahr 1992 genau 30 Mal hintereinander das Deutsche Sportabzeichen in Gold.

65 Jahre war sie als Trainerin in der Turnsparte tätig. Erfolgreiche Nachwuchsturner erhielten im Lauf der Jahrzehnte bei Lore Schulz und ihren vielen engagierten Mitstreitern ihren turnerischen „Schliff“. Von 1968 bis 2002 war sie an der Spitze großer TSV-Abordnungen bei jedem Deutschen Turnfest aktiv dabei.

Zusätzlich wirkte Lore Schulz von 1961-1975 auch als Beisitzerin mit im Vorstand des Gesamtvereins sowie auf Kreisebene bis 1998 mehr als 40 Jahre als Kreis-Kunstturnwartin und als Kreisleistungsturnwartin. Außerdem war sie zehn Jahre stellvertretende Kreisfrauenwartin im Kreissportverband Stormarn (KSV) und langjährige Kreis- und Landes-Kampfrichterwartin.

Die heute 90-Jährige erhielt 1981 die TSV-Ehrennadel in Gold. Seit ihrem 70. Geburtstag ist sie Ehrenmitglied des Großvereins. Hinzu kamen der Ehrenbrief des KSV Stormarn (2003) und die Sportplakette des Landes Schleswig-Holstein (1997). Auch ihr Heimatort Bargteheide würdigte das langjährige Wirken von Lore Schulz mit dem Ehrenteller (1988) und der Ehrenmedaille der Stadt (1999). Im Februar 2006 verlieh ihr Bundespräsident Horst Köhler das Bundesverdienstkreuz für ihr Lebenswerk.