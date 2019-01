Besondere Ehrungen – Neueinsteiger und einstimmige Wahlen : Seit 60 Jahren in der Oldesloer Feuerwehr

von shz.de

21. Januar 2019, 11:34 Uhr

❏ Auf der Jahreshauptversammlung der Oldesloer Wehr in der Feuerwache konnten neue Mitglieder aufgenommen werden. Kevin Sternberg, Marcus Nasemann, Timo Griem, Nils Lohmann, Julia-Sophie Saggau wurde in die Reihen der Freiwilligen Feuerwehr aufgenommen. Einige von ihnen hatten bereits Einsatzerfahrung in anderen Feuerwehren gesammelt und sind nun in Bad Oldesloe aktiv. Markus Nasemann kam als Neuling zur Wehr und Lasse Matzick trat von der Jugendfeuerwehr über.

❏ Neben zahlreichen Ehrungen für Mitgliedschaften sowie für das Feuerwehr-Fitness-Abzeichen gab es auch drei besondere Ehrungen: Bernd Luther wurde für 50-jährige und Werner Sturm für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr ausgezeichnet. Andreas Holst wurde durch den 1. Bürgermeister-Stellvertreter Horst Möller mit dem Brandschutzehrenzeichen des Landes Schleswig-Holstein in Gold ausgezeichnet.

❏ Bei den Wahlen gab es auch eindeutige Ergebnisse: Bernd Flottran wurde als Gruppenführer und Rene Mattews als stellvertretender Gruppenführer einstimmig gewählt.